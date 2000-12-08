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Раздел: Курьезы  
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Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов

Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотовПосмейтесь от души.

Вот и выпал первый снег. Для кого-то это повод надеть любимый лыжный костюм и пойти играть в снежки, а для кого-то - еще она причина жаловаться на холод. Неважно кто вы: любитель летнего зноя или скрипучего холода, наши анекдоты рассмешат всех. Благодаря этой подборке, вы почувствуете себя так, словно уже наступили новогодние праздники и никуда не нужно спешить, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

✱ ✱ ✱

- Можно мне немного соуса чили?

- Извините, но это японский ресторан.

- Мозьня мине нимьнога соуся цили?

✱ ✱ ✱

Самый лучший праздник - это день рождения в детстве: никто из друзей не гундит потом, что "водки было мало", "телки хреновые", "почему ты меня не остановил", и посуду после гулянки мыть не надо.

✱ ✱ ✱

К кассе в магазине подходит психолог.

Кассир:

- Вам пакетик нужен?

Психолог:

- Вы хотите поговорить об этом?

Кассир:

- Да, блин! Я так переживаю, что пакетики никому не нужны!

✱ ✱ ✱

Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку с кофе на кофейный след от предыдущей чашки.

✱ ✱ ✱

Когда я научилась варить борщ, папа высунулся в окно и заорал: "Она умеет варить борщ, заберите ее замуж!"

✱ ✱ ✱

Школа. Урок труда. Учитель:

- Основное правило техники безопасности: пальцы в розетку не совать!

Ученик:

- Так они туда и не влазят...

Учитель:

- А ты гвоздики возьми, придурок!

✱ ✱ ✱

Формула успеха - вставай пораньше, работай допоздна, найди нефть.

✱ ✱ ✱

В Одессе.

- Мадам Циперович, и скоко это, страшно сказать, будет мине стоить?

- Для вас, Семен Израилевич, это бесплатно!

- М-м-м... Звучит дороговато.

✱ ✱ ✱

У жены сильная ангина. Так жалко ее, бедняжку. По глазам вижу - хочет поскандалить, а орать не может.

✱ ✱ ✱

Производители 3D-прин­теров просят покупателей не печатать 3D-принтеры.

✱ ✱ ✱

Ты тренировался весь год, распутывая наушники, теперь я вижу, что ты готов к самому главному испытанию. Вот держи, это новогодняя гирлянда.

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Я однажды толкал штангу в 220 кг. Неплохо катилась...

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Если космонавт часто просится в открытый космос, значит, тайком покуривает.
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 Теги: анекдоты, юмор

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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