Раздел: Курьезы
Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
Посмейтесь от души.
Вот и выпал первый снег. Для кого-то это повод надеть любимый лыжный костюм и пойти играть в снежки, а для кого-то - еще она причина жаловаться на холод. Неважно кто вы: любитель летнего зноя или скрипучего холода, наши анекдоты рассмешат всех. Благодаря этой подборке, вы почувствуете себя так, словно уже наступили новогодние праздники и никуда не нужно спешить, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
✱ ✱ ✱
- Можно мне немного соуса чили?
- Извините, но это японский ресторан.
- Мозьня мине нимьнога соуся цили?
✱ ✱ ✱
Самый лучший праздник - это день рождения в детстве: никто из друзей не гундит потом, что "водки было мало", "телки хреновые", "почему ты меня не остановил", и посуду после гулянки мыть не надо.
✱ ✱ ✱
К кассе в магазине подходит психолог.
Кассир:
- Вам пакетик нужен?
Психолог:
- Вы хотите поговорить об этом?
Кассир:
- Да, блин! Я так переживаю, что пакетики никому не нужны!
✱ ✱ ✱
Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку с кофе на кофейный след от предыдущей чашки.
✱ ✱ ✱
Когда я научилась варить борщ, папа высунулся в окно и заорал: "Она умеет варить борщ, заберите ее замуж!"
✱ ✱ ✱
Школа. Урок труда. Учитель:
- Основное правило техники безопасности: пальцы в розетку не совать!
Ученик:
- Так они туда и не влазят...
Учитель:
- А ты гвоздики возьми, придурок!
✱ ✱ ✱
Формула успеха - вставай пораньше, работай допоздна, найди нефть.
✱ ✱ ✱
В Одессе.
- Мадам Циперович, и скоко это, страшно сказать, будет мине стоить?
- Для вас, Семен Израилевич, это бесплатно!
- М-м-м... Звучит дороговато.
✱ ✱ ✱
У жены сильная ангина. Так жалко ее, бедняжку. По глазам вижу - хочет поскандалить, а орать не может.
✱ ✱ ✱
Производители 3D-принтеров просят покупателей не печатать 3D-принтеры.
✱ ✱ ✱
Ты тренировался весь год, распутывая наушники, теперь я вижу, что ты готов к самому главному испытанию. Вот держи, это новогодняя гирлянда.
✱ ✱ ✱
Я однажды толкал штангу в 220 кг. Неплохо катилась...
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
✱ ✱ ✱
Если космонавт часто просится в открытый космос, значит, тайком покуривает.
Вот и выпал первый снег. Для кого-то это повод надеть любимый лыжный костюм и пойти играть в снежки, а для кого-то - еще она причина жаловаться на холод. Неважно кто вы: любитель летнего зноя или скрипучего холода, наши анекдоты рассмешат всех. Благодаря этой подборке, вы почувствуете себя так, словно уже наступили новогодние праздники и никуда не нужно спешить, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
✱ ✱ ✱
- Можно мне немного соуса чили?
- Извините, но это японский ресторан.
- Мозьня мине нимьнога соуся цили?
✱ ✱ ✱
Самый лучший праздник - это день рождения в детстве: никто из друзей не гундит потом, что "водки было мало", "телки хреновые", "почему ты меня не остановил", и посуду после гулянки мыть не надо.
✱ ✱ ✱
К кассе в магазине подходит психолог.
Кассир:
- Вам пакетик нужен?
Психолог:
- Вы хотите поговорить об этом?
Кассир:
- Да, блин! Я так переживаю, что пакетики никому не нужны!
✱ ✱ ✱
Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку с кофе на кофейный след от предыдущей чашки.
✱ ✱ ✱
Когда я научилась варить борщ, папа высунулся в окно и заорал: "Она умеет варить борщ, заберите ее замуж!"
✱ ✱ ✱
Школа. Урок труда. Учитель:
- Основное правило техники безопасности: пальцы в розетку не совать!
Ученик:
- Так они туда и не влазят...
Учитель:
- А ты гвоздики возьми, придурок!
✱ ✱ ✱
Формула успеха - вставай пораньше, работай допоздна, найди нефть.
✱ ✱ ✱
В Одессе.
- Мадам Циперович, и скоко это, страшно сказать, будет мине стоить?
- Для вас, Семен Израилевич, это бесплатно!
- М-м-м... Звучит дороговато.
✱ ✱ ✱
У жены сильная ангина. Так жалко ее, бедняжку. По глазам вижу - хочет поскандалить, а орать не может.
✱ ✱ ✱
Производители 3D-принтеров просят покупателей не печатать 3D-принтеры.
✱ ✱ ✱
Ты тренировался весь год, распутывая наушники, теперь я вижу, что ты готов к самому главному испытанию. Вот держи, это новогодняя гирлянда.
✱ ✱ ✱
Я однажды толкал штангу в 220 кг. Неплохо катилась...
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
✱ ✱ ✱
Если космонавт часто просится в открытый космос, значит, тайком покуривает.
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