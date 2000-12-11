Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора

Они умеют отдыхать.



Если и есть в этом мире что-то, в чем нашим папам нет равных, так это разного рода чудачества. Подколоть при каждом удобном случае маму - всегда пожалуйста, выдать некий перформанс на людях, чтобы дети сгорели со стыда, - да без проблем. Безусловно, все эти поступки продиктованы их своеобразным чувством юмора и безграничной любовью. Так что нам остается только смириться с этим, передает



Мы нашли на просторах сети 19 отцов, которые могли бы прямо сейчас стать героями какого-нибудь семейного ситкома.



1. Когда папа - тот еще стратег







3. «Папа решил немного украсить офис, а его шеф сказал, что уволит его, если он немедленно не снимет это»







4. «Попросила мужа убрать в холодильник ужин, а он засунул туда всю мультиварку целиком»







5. «Я оставил папе ключи, чтобы он во время моего отъезда кормил кота, но он их потерял и кормил кота через отверстие для почты»







6. «Как-то раз папа решил поменяться ролями со своим старым напарником»







7. Новая глава в извечной проблеме отцов и детей







8. «Первая встреча папы с Космо. Кажется, они теперь не разлей вода»







9. А ваш отец тоже на все сообщения отвечает просто «ок»?







10. «Мой муж - идиот. Когда я сошла с самолета, мой сын держал вот такую табличку»







«С возвращением из тюрьмы, мама».



11. Совпадение? Не думаю







12. «Папа и его новая малышка по кличке Персик»







13. «Муж подарил мне на день рождения картину со всеми моими малышами. Я в восторге!»







14. Папа-блогер - горе в семье







15. «Папа решил примерить на себя образ Гринча»







16. «Вот как папа выкидывает мусор. Всегда одно и то же»







17. Папа плохого не посоветует







18. «Папа ежедневно присылает мне фото кота с прикольными подписями от его лица. А сегодня еще и это»







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19. «Мы только что посмотрели „Суперсемейку“, и я сказал ей, что у нас тоже есть суперспособности: я умею летать, мама - становиться невидимой, а ее дар - громко пукать. Она расстроилась»



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Если и есть в этом мире что-то, в чем нашим папам нет равных, так это разного рода чудачества. Подколоть при каждом удобном случае маму - всегда пожалуйста, выдать некий перформанс на людях, чтобы дети сгорели со стыда, - да без проблем. Безусловно, все эти поступки продиктованы их своеобразным чувством юмора и безграничной любовью. Так что нам остается только смириться с этим, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы нашли на просторах сети 19 отцов, которые могли бы прямо сейчас стать героями какого-нибудь семейного ситкома.1. Когда папа - тот еще стратег3. «Папа решил немного украсить офис, а его шеф сказал, что уволит его, если он немедленно не снимет это»4. «Попросила мужа убрать в холодильник ужин, а он засунул туда всю мультиварку целиком»5. «Я оставил папе ключи, чтобы он во время моего отъезда кормил кота, но он их потерял и кормил кота через отверстие для почты»6. «Как-то раз папа решил поменяться ролями со своим старым напарником»7. Новая глава в извечной проблеме отцов и детей8. «Первая встреча папы с Космо. Кажется, они теперь не разлей вода»9. А ваш отец тоже на все сообщения отвечает просто «ок»?10. «Мой муж - идиот. Когда я сошла с самолета, мой сын держал вот такую табличку»«С возвращением из тюрьмы, мама».11. Совпадение? Не думаю12. «Папа и его новая малышка по кличке Персик»13. «Муж подарил мне на день рождения картину со всеми моими малышами. Я в восторге!»14. Папа-блогер - горе в семье15. «Папа решил примерить на себя образ Гринча»16. «Вот как папа выкидывает мусор. Всегда одно и то же»17. Папа плохого не посоветует18. «Папа ежедневно присылает мне фото кота с прикольными подписями от его лица. А сегодня еще и это»19. «Мы только что посмотрели „Суперсемейку“, и я сказал ей, что у нас тоже есть суперспособности: я умею летать, мама - становиться невидимой, а ее дар - громко пукать. Она расстроилась»





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