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Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмораОни умеют отдыхать.

Если и есть в этом мире что-то, в чем нашим папам нет равных, так это разного рода чудачества. Подколоть при каждом удобном случае маму - всегда пожалуйста, выдать некий перформанс на людях, чтобы дети сгорели со стыда, - да без проблем. Безусловно, все эти поступки продиктованы их своеобразным чувством юмора и безграничной любовью. Так что нам остается только смириться с этим, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли на просторах сети 19 отцов, которые могли бы прямо сейчас стать героями какого-нибудь семейного ситкома.

1. Когда папа - тот еще стратег

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


3. «Папа решил немного украсить офис, а его шеф сказал, что уволит его, если он немедленно не снимет это»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


4. «Попросила мужа убрать в холодильник ужин, а он засунул туда всю мультиварку целиком»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


5. «Я оставил папе ключи, чтобы он во время моего отъезда кормил кота, но он их потерял и кормил кота через отверстие для почты»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


6. «Как-то раз папа решил поменяться ролями со своим старым напарником»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


7. Новая глава в извечной проблеме отцов и детей

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


8. «Первая встреча папы с Космо. Кажется, они теперь не разлей вода»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


9. А ваш отец тоже на все сообщения отвечает просто «ок»?

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


10. «Мой муж - идиот. Когда я сошла с самолета, мой сын держал вот такую табличку»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


«С возвращением из тюрьмы, мама».

11. Совпадение? Не думаю

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


12. «Папа и его новая малышка по кличке Персик»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


13. «Муж подарил мне на день рождения картину со всеми моими малышами. Я в восторге!»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


14. Папа-блогер - горе в семье

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


15. «Папа решил примерить на себя образ Гринча»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


16. «Вот как папа выкидывает мусор. Всегда одно и то же»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


17. Папа плохого не посоветует

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


18. «Папа ежедневно присылает мне фото кота с прикольными подписями от его лица. А сегодня еще и это»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора


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19. «Мы только что посмотрели „Суперсемейку“, и я сказал ей, что у нас тоже есть суперспособности: я умею летать, мама - становиться невидимой, а ее дар - громко пукать. Она расстроилась»

Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора
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 Теги: отцы, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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