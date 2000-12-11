Раздел: Курьезы
Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора
Они умеют отдыхать.
Если и есть в этом мире что-то, в чем нашим папам нет равных, так это разного рода чудачества. Подколоть при каждом удобном случае маму - всегда пожалуйста, выдать некий перформанс на людях, чтобы дети сгорели со стыда, - да без проблем. Безусловно, все эти поступки продиктованы их своеобразным чувством юмора и безграничной любовью. Так что нам остается только смириться с этим, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли на просторах сети 19 отцов, которые могли бы прямо сейчас стать героями какого-нибудь семейного ситкома.
1. Когда папа - тот еще стратег
3. «Папа решил немного украсить офис, а его шеф сказал, что уволит его, если он немедленно не снимет это»
4. «Попросила мужа убрать в холодильник ужин, а он засунул туда всю мультиварку целиком»
5. «Я оставил папе ключи, чтобы он во время моего отъезда кормил кота, но он их потерял и кормил кота через отверстие для почты»
6. «Как-то раз папа решил поменяться ролями со своим старым напарником»
7. Новая глава в извечной проблеме отцов и детей
8. «Первая встреча папы с Космо. Кажется, они теперь не разлей вода»
9. А ваш отец тоже на все сообщения отвечает просто «ок»?
10. «Мой муж - идиот. Когда я сошла с самолета, мой сын держал вот такую табличку»
«С возвращением из тюрьмы, мама».
11. Совпадение? Не думаю
12. «Папа и его новая малышка по кличке Персик»
13. «Муж подарил мне на день рождения картину со всеми моими малышами. Я в восторге!»
14. Папа-блогер - горе в семье
15. «Папа решил примерить на себя образ Гринча»
16. «Вот как папа выкидывает мусор. Всегда одно и то же»
17. Папа плохого не посоветует
18. «Папа ежедневно присылает мне фото кота с прикольными подписями от его лица. А сегодня еще и это»
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19. «Мы только что посмотрели „Суперсемейку“, и я сказал ей, что у нас тоже есть суперспособности: я умею летать, мама - становиться невидимой, а ее дар - громко пукать. Она расстроилась»
Если и есть в этом мире что-то, в чем нашим папам нет равных, так это разного рода чудачества. Подколоть при каждом удобном случае маму - всегда пожалуйста, выдать некий перформанс на людях, чтобы дети сгорели со стыда, - да без проблем. Безусловно, все эти поступки продиктованы их своеобразным чувством юмора и безграничной любовью. Так что нам остается только смириться с этим, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли на просторах сети 19 отцов, которые могли бы прямо сейчас стать героями какого-нибудь семейного ситкома.
1. Когда папа - тот еще стратег
3. «Папа решил немного украсить офис, а его шеф сказал, что уволит его, если он немедленно не снимет это»
4. «Попросила мужа убрать в холодильник ужин, а он засунул туда всю мультиварку целиком»
5. «Я оставил папе ключи, чтобы он во время моего отъезда кормил кота, но он их потерял и кормил кота через отверстие для почты»
6. «Как-то раз папа решил поменяться ролями со своим старым напарником»
7. Новая глава в извечной проблеме отцов и детей
8. «Первая встреча папы с Космо. Кажется, они теперь не разлей вода»
9. А ваш отец тоже на все сообщения отвечает просто «ок»?
10. «Мой муж - идиот. Когда я сошла с самолета, мой сын держал вот такую табличку»
«С возвращением из тюрьмы, мама».
11. Совпадение? Не думаю
12. «Папа и его новая малышка по кличке Персик»
13. «Муж подарил мне на день рождения картину со всеми моими малышами. Я в восторге!»
14. Папа-блогер - горе в семье
15. «Папа решил примерить на себя образ Гринча»
16. «Вот как папа выкидывает мусор. Всегда одно и то же»
17. Папа плохого не посоветует
18. «Папа ежедневно присылает мне фото кота с прикольными подписями от его лица. А сегодня еще и это»
Читайте также: Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
19. «Мы только что посмотрели „Суперсемейку“, и я сказал ей, что у нас тоже есть суперспособности: я умею летать, мама - становиться невидимой, а ее дар - громко пукать. Она расстроилась»
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