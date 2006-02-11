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Раздел: Курьезы  
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Не время грустить: десятка отличных анекдотов на вечер

Не время грустить: десятка отличных анекдотов на вечерВ День Святого Валентина важно сохранять позитив.

Отборный юмор специально для наших читателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Похоже, это была неудачная идея прийти на собеседование в футболке с надписью "От работы кони дохнут!".

Не время грустить: десятка отличных анекдотов на вечер


Нужны альтернативные Олимпийские игры, где разрешен допинг, добавки, наркотики. Я бы не отказался посмотреть на соревнования бешеных мутантов.

Не время грустить: десятка отличных анекдотов на вечер


Врач-оптимист не поехал на вызов.

Не время грустить: десятка отличных анекдотов на вечер


Начальник тюрьмы приказывает дежурному надзирателю:

- Наведите порядок в камерах и коридорах. К нам едет губернатор!

- Ух ты! Наконец-то этот козел попался!

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Не время грустить: десятка отличных анекдотов на вечер


Не бегаю по утрам, так как боюсь, что не смогу остановиться и убегу из страны.
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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