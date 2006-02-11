Раздел: Курьезы
Не время грустить: десятка отличных анекдотов на вечер
В День Святого Валентина важно сохранять позитив.
Отборный юмор специально для наших читателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Похоже, это была неудачная идея прийти на собеседование в футболке с надписью "От работы кони дохнут!".
Нужны альтернативные Олимпийские игры, где разрешен допинг, добавки, наркотики. Я бы не отказался посмотреть на соревнования бешеных мутантов.
Врач-оптимист не поехал на вызов.
Начальник тюрьмы приказывает дежурному надзирателю:
- Наведите порядок в камерах и коридорах. К нам едет губернатор!
- Ух ты! Наконец-то этот козел попался!
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Не бегаю по утрам, так как боюсь, что не смогу остановиться и убегу из страны.
Отборный юмор специально для наших читателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Похоже, это была неудачная идея прийти на собеседование в футболке с надписью "От работы кони дохнут!".
Нужны альтернативные Олимпийские игры, где разрешен допинг, добавки, наркотики. Я бы не отказался посмотреть на соревнования бешеных мутантов.
Врач-оптимист не поехал на вызов.
Начальник тюрьмы приказывает дежурному надзирателю:
- Наведите порядок в камерах и коридорах. К нам едет губернатор!
- Ух ты! Наконец-то этот козел попался!
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Не бегаю по утрам, так как боюсь, что не смогу остановиться и убегу из страны.
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