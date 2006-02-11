Не время грустить: десятка отличных анекдотов на вечер

В День Святого Валентина важно сохранять позитив.



Отборный юмор специально для наших читателей, передает



Похоже, это была неудачная идея прийти на собеседование в футболке с надписью "От работы кони дохнут!".







Нужны альтернативные Олимпийские игры, где разрешен допинг, добавки, наркотики. Я бы не отказался посмотреть на соревнования бешеных мутантов.







Врач-оптимист не поехал на вызов.







Начальник тюрьмы приказывает дежурному надзирателю:



- Наведите порядок в камерах и коридорах. К нам едет губернатор!



- Ух ты! Наконец-то этот козел попался!



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Не бегаю по утрам, так как боюсь, что не смогу остановиться и убегу из страны. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Отборный юмор специально для наших читателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Похоже, это была неудачная идея прийти на собеседование в футболке с надписью "От работы кони дохнут!".Нужны альтернативные Олимпийские игры, где разрешен допинг, добавки, наркотики. Я бы не отказался посмотреть на соревнования бешеных мутантов.Врач-оптимист не поехал на вызов.Начальник тюрьмы приказывает дежурному надзирателю:- Наведите порядок в камерах и коридорах. К нам едет губернатор!- Ух ты! Наконец-то этот козел попался!Не бегаю по утрам, так как боюсь, что не смогу остановиться и убегу из страны.





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