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Раздел: Курьезы  
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Отец создает забавные портреты свой дочери

Отец создает забавные портреты свой дочериС таким отцом не соскучишься.

Джон Вильгельм родился в Швейцарии в 1970 году. С самого детства он был увлечен фотографией. И это неудивительно, ведь это было любимым хобби его отца, который буквально посвятил себя этому виду искусства. Так что мальчик вырос в окружении камер и объективов, и всегда с удовольствием принимал участие в съемках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Сегодня у Джона своя семья. И его дети не менее одержимы фотографией, чем он сам. Четверо детей и жена непринужденно позируют перед камерой. Однако времена меняются, и Джон пошел гораздо дальше своего отца: он открыл для себя и освоил Фотошоп.

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Фотограф стал настоящим мастером коллажа: его фантазия не знает границ. Одержимый фотохудожник вместе со своей семьей создает настоящие шедевры. Только посмотрите на это!

Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
Отец создает забавные портреты свой дочери
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 Теги: отец, дочь

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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