Раздел: Курьезы
Отец создает забавные портреты свой дочери
С таким отцом не соскучишься.
Джон Вильгельм родился в Швейцарии в 1970 году. С самого детства он был увлечен фотографией. И это неудивительно, ведь это было любимым хобби его отца, который буквально посвятил себя этому виду искусства. Так что мальчик вырос в окружении камер и объективов, и всегда с удовольствием принимал участие в съемках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Сегодня у Джона своя семья. И его дети не менее одержимы фотографией, чем он сам. Четверо детей и жена непринужденно позируют перед камерой. Однако времена меняются, и Джон пошел гораздо дальше своего отца: он открыл для себя и освоил Фотошоп.
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Фотограф стал настоящим мастером коллажа: его фантазия не знает границ. Одержимый фотохудожник вместе со своей семьей создает настоящие шедевры. Только посмотрите на это!
Джон Вильгельм родился в Швейцарии в 1970 году. С самого детства он был увлечен фотографией. И это неудивительно, ведь это было любимым хобби его отца, который буквально посвятил себя этому виду искусства. Так что мальчик вырос в окружении камер и объективов, и всегда с удовольствием принимал участие в съемках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Сегодня у Джона своя семья. И его дети не менее одержимы фотографией, чем он сам. Четверо детей и жена непринужденно позируют перед камерой. Однако времена меняются, и Джон пошел гораздо дальше своего отца: он открыл для себя и освоил Фотошоп.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Фотограф стал настоящим мастером коллажа: его фантазия не знает границ. Одержимый фотохудожник вместе со своей семьей создает настоящие шедевры. Только посмотрите на это!
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