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Раздел: Курьезы  
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В Сети подняли на смех новое заявление Царева

В Сети подняли на смех новое заявление ЦареваЭкс-регионал дал новый повод для насмешек.

В интернет-сети подняли на смех одиозного экс-регионала, который заговорил о смысле война на Донбассе, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

В частности, блогер «Фашик Донецкий» на своей странице в соцсети. «Што? Зрада?», - говорится в подписи.

На опубликованных кадрах Олег Царев по прозвищу «Доктор Што» утверждает, что к нему якобы подходят люди с вопросом о том, есть ли смысл войны на Донбассе. Подчеркнем, что это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.

«Доктор Што» утверждает, что к нему подходят люди с вопросом, есть ли смысл войны на Донбассе

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«Все больше на овощ похож», «Что?», «о, синька его еще не добила», «что это за кацап?», «о боже, он еще живой», - пишут они.

В Сети подняли на смех новое заявление Царева
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 Теги: Царев, заявление

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