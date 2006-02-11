Раздел: Курьезы
В Сети подняли на смех новое заявление Царева
Экс-регионал дал новый повод для насмешек.
В интернет-сети подняли на смех одиозного экс-регионала, который заговорил о смысле война на Донбассе, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
В частности, блогер «Фашик Донецкий» на своей странице в соцсети. «Што? Зрада?», - говорится в подписи.
На опубликованных кадрах Олег Царев по прозвищу «Доктор Што» утверждает, что к нему якобы подходят люди с вопросом о том, есть ли смысл войны на Донбассе. Подчеркнем, что это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.
«Доктор Што» утверждает, что к нему подходят люди с вопросом, есть ли смысл войны на Донбассе
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«Все больше на овощ похож», «Что?», «о, синька его еще не добила», «что это за кацап?», «о боже, он еще живой», - пишут они.
В интернет-сети подняли на смех одиозного экс-регионала, который заговорил о смысле война на Донбассе, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
В частности, блогер «Фашик Донецкий» на своей странице в соцсети. «Што? Зрада?», - говорится в подписи.
На опубликованных кадрах Олег Царев по прозвищу «Доктор Што» утверждает, что к нему якобы подходят люди с вопросом о том, есть ли смысл войны на Донбассе. Подчеркнем, что это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.
«Доктор Што» утверждает, что к нему подходят люди с вопросом, есть ли смысл войны на Донбассе
Читайте также: В Сети высмеяли Кадырова, купившего Instagram-аккаунт мастера по маникюру
«Все больше на овощ похож», «Что?», «о, синька его еще не добила», «что это за кацап?», «о боже, он еще живой», - пишут они.
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