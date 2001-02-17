Раздел: Курьезы
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Они не привыкли следовать правилам.
Котики такие милые и забавные существа, что хочется наблюдать за ними целыми днями. Особенно за тем, как без каких-либо весомых причин они вдруг начинают вытворять очень странные вещи - прыгать на шторы, гоняться за хвостом, прятаться в коробки… Усатые, чьи фотографии вы увидите ниже, яркое доказательство того, что кошачья логика человеку не подвластна. Да и не нужно пытаться их понять, просто посмотрите и улыбнитесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Ходячие ели: в Китае сняли забавную оптическую иллюзию
Котики такие милые и забавные существа, что хочется наблюдать за ними целыми днями. Особенно за тем, как без каких-либо весомых причин они вдруг начинают вытворять очень странные вещи - прыгать на шторы, гоняться за хвостом, прятаться в коробки… Усатые, чьи фотографии вы увидите ниже, яркое доказательство того, что кошачья логика человеку не подвластна. Да и не нужно пытаться их понять, просто посмотрите и улыбнитесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Ходячие ели: в Китае сняли забавную оптическую иллюзию
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