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Раздел: Курьезы  
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Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика

Забавные коты, которым неизвестно, что такое логикаОни не привыкли следовать правилам.

Котики такие милые и забавные существа, что хочется наблюдать за ними целыми днями. Особенно за тем, как без каких-либо весомых причин они вдруг начинают вытворять очень странные вещи - прыгать на шторы, гоняться за хвостом, прятаться в коробки… Усатые, чьи фотографии вы увидите ниже, яркое доказательство того, что кошачья логика человеку не подвластна. Да и не нужно пытаться их понять, просто посмотрите и улыбнитесь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
Забавные коты, которым неизвестно, что такое логика
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 Теги: коты, логика

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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