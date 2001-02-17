Раздел: Курьезы
В США спасателям пришлось спускать с дерева пуму
Животное пришлось временно усыпить.
В Калифорнии дикая пума забралась на дерево и застряла на высоте 15 метров. Чтобы спустить хищника на землю, пришлось вызывать спасателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Зверя обнаружил житель городка Хисперия, где и произошел инцидент. Мужчина работал в саду, когда обратил внимание на дикое животное, застрявшее на высоком дереве недалеко от участка. Он вызвал спасателей, чтобы те спустили хищника на землю.
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На место случившегося прибыли пожарные и защитники дикой природы штата. Работники усыпили зверя, затем забрались на дерево и провели операцию по его спасению при помощи тросов. Биологи дождались, когда животное придет в сознание, тщательно его осмотрели и отпустили в естественную среду обитания.
В Калифорнии дикая пума забралась на дерево и застряла на высоте 15 метров. Чтобы спустить хищника на землю, пришлось вызывать спасателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Зверя обнаружил житель городка Хисперия, где и произошел инцидент. Мужчина работал в саду, когда обратил внимание на дикое животное, застрявшее на высоком дереве недалеко от участка. Он вызвал спасателей, чтобы те спустили хищника на землю.
Читайте также: Сеть насмешил диалог Путина и Эрдогана
На место случившегося прибыли пожарные и защитники дикой природы штата. Работники усыпили зверя, затем забрались на дерево и провели операцию по его спасению при помощи тросов. Биологи дождались, когда животное придет в сознание, тщательно его осмотрели и отпустили в естественную среду обитания.
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