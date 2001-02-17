Раздел: Курьезы
Мария Захарова насмешила фоткой из спортзала
Новый повод для шуток.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвасталась тем, что ходит в спортзал, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В Instagram россиянка опубликовала фото, на котором она позирует, широко расставив ноги между мячами для фитнеса. "Между Марсом и Землей - именно такие ощущения испытываю каждый день в 7:30 в спортзале", - подписала она снимок.
Однако пользователям сети показалось странным фото Захаровой. "Неудивительно, столько бухать, такие ощущения и появятся. Или аргентинский кокс?" "Мозги не мешало бы подкачать", "Я и раньше подозревал, что вы инопланетянка", "На одном тренажере посидела, потом на другом. И я так делаю", - шутят комментаторы.
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Потроллил Захарова также украинский политолог Алексей Голобуцкий: "Маша привычно расставила ноги и считает, что это спорт такой".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвасталась тем, что ходит в спортзал, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В Instagram россиянка опубликовала фото, на котором она позирует, широко расставив ноги между мячами для фитнеса. "Между Марсом и Землей - именно такие ощущения испытываю каждый день в 7:30 в спортзале", - подписала она снимок.
Однако пользователям сети показалось странным фото Захаровой. "Неудивительно, столько бухать, такие ощущения и появятся. Или аргентинский кокс?" "Мозги не мешало бы подкачать", "Я и раньше подозревал, что вы инопланетянка", "На одном тренажере посидела, потом на другом. И я так делаю", - шутят комментаторы.
Читайте также: Звезды, обожающие портить фотки окружающих
Потроллил Захарова также украинский политолог Алексей Голобуцкий: "Маша привычно расставила ноги и считает, что это спорт такой".
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