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Раздел: Курьезы  
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Мария Захарова насмешила фоткой из спортзала

Мария Захарова насмешила фоткой из спортзалаНовый повод для шуток.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвасталась тем, что ходит в спортзал, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

В Instagram россиянка опубликовала фото, на котором она позирует, широко расставив ноги между мячами для фитнеса. "Между Марсом и Землей - именно такие ощущения испытываю каждый день в 7:30 в спортзале", - подписала она снимок.

Однако пользователям сети показалось странным фото Захаровой. "Неудивительно, столько бухать, такие ощущения и появятся. Или аргентинский кокс?" "Мозги не мешало бы подкачать", "Я и раньше подозревал, что вы инопланетянка", "На одном тренажере посидела, потом на другом. И я так делаю", - шутят комментаторы.

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Потроллил Захарова также украинский политолог Алексей Голобуцкий: "Маша привычно расставила ноги и считает, что это спорт такой".

Мария Захарова насмешила фоткой из спортзала
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 Теги: Мария Захарова, спортзал

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Сегодня, 10:06 » Автор: Анна Мартынова
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