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Раздел: Курьезы  
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Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться

Дикие животные, также умеющие смешно фоткатьсяУ них это отлично получается.

Мы все привыкли к потрясающе красивым фотографиям дикой природы от именитых фотографов со всего мира. На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания. Но задумывались ли вы, что остается за кадром, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

Видимо, фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс задумался. И организовал первый в мире веселый фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards.

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Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
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 Теги: животные, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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