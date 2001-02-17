Раздел: Курьезы
Дикие животные, также умеющие смешно фоткаться
У них это отлично получается.
Мы все привыкли к потрясающе красивым фотографиям дикой природы от именитых фотографов со всего мира. На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания. Но задумывались ли вы, что остается за кадром, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Видимо, фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс задумался. И организовал первый в мире веселый фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Мы все привыкли к потрясающе красивым фотографиям дикой природы от именитых фотографов со всего мира. На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания. Но задумывались ли вы, что остается за кадром, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Видимо, фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс задумался. И организовал первый в мире веселый фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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