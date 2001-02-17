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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки котов, способных поднять настроение

Забавные фотки котов, способных поднять настроениеС ними всегда весело.

«Без кота жизнь не та» - это скажет любой поклонник мурчащих созданий и будет не далёк от истины. Если рядом кот, жизнь действительно становится более яркой, интересной и непредсказуемой. Во всяком случае, ты точно никогда не можешь знать, где в очередной раз ты увидишь своего любимого питомца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

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Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
Забавные фотки котов, способных поднять настроение


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 Теги: коты, приколы

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Сегодня, 19:10 » Автор: Анна Мартынова
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