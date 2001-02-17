Раздел: Курьезы
Забавные фотки котов, способных поднять настроение
С ними всегда весело.
«Без кота жизнь не та» - это скажет любой поклонник мурчащих созданий и будет не далёк от истины. Если рядом кот, жизнь действительно становится более яркой, интересной и непредсказуемой. Во всяком случае, ты точно никогда не можешь знать, где в очередной раз ты увидишь своего любимого питомца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Вьетнамцы к приезду Трампа и Ким Чен Ына делают их фирменные прически
«Без кота жизнь не та» - это скажет любой поклонник мурчащих созданий и будет не далёк от истины. Если рядом кот, жизнь действительно становится более яркой, интересной и непредсказуемой. Во всяком случае, ты точно никогда не можешь знать, где в очередной раз ты увидишь своего любимого питомца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Вьетнамцы к приезду Трампа и Ким Чен Ына делают их фирменные прически
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