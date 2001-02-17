Раздел: Курьезы
В Сети посмеялись над «качеством» ремонта дорог в Днепре
Ох уж эти "новые технологии".
В Днепре неравнодушные граждане поделились в Facebook фото «качественного» ремонта дорог, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Пока неизвестно, это нехватка материала у одного из коммунальных предприятий вызвала такой всплеск креатива, или один из жителей города решил заделать ненавистную яму.
Сообщение об этом супер ремонте появилось в группе «Райончик» с ссылкой на группу «ж/м Победа 1-6, Днепр» в FB.
Необычный ремонт был замечен на жилмассиве Победа. Вместо традиционного асфальта кто-то решил выложить улицу плиткой.
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Но даже такой ремонт нашим дорогам не помог, так как на фото видно, что инновационное детище ремонтников уже начало разваливается.
В Днепре неравнодушные граждане поделились в Facebook фото «качественного» ремонта дорог, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Пока неизвестно, это нехватка материала у одного из коммунальных предприятий вызвала такой всплеск креатива, или один из жителей города решил заделать ненавистную яму.
Сообщение об этом супер ремонте появилось в группе «Райончик» с ссылкой на группу «ж/м Победа 1-6, Днепр» в FB.
Необычный ремонт был замечен на жилмассиве Победа. Вместо традиционного асфальта кто-то решил выложить улицу плиткой.
Читайте также: РосСМИ насмешили египетскими пирамидами, "построенными" русскими
Но даже такой ремонт нашим дорогам не помог, так как на фото видно, что инновационное детище ремонтников уже начало разваливается.
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