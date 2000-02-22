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Раздел: Курьезы  
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Десятка анекдотов для тех, кто скучает по выходным

Десятка анекдотов для тех, кто скучает по выходнымСохраняем позитивный взгляд на жизнь.

Отборный юмор специально для наших читателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Люся расхотела жить со своим парнем. Она морально не была готова к тому, что ее феном будут сушить носки.

Десятка анекдотов для тех, кто скучает по выходным


В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых легинсах распугала стаю косуль.

Десятка анекдотов для тех, кто скучает по выходным


У восьмиклассника Пети была такая большая сила воли, что он никогда не просился выйти в туалет. Прямо в классе курил.

Десятка анекдотов для тех, кто скучает по выходным


- Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?

- Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел…

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Десятка анекдотов для тех, кто скучает по выходным


Я не понимаю фразу "Устал как собака!". Моя собака спит, ест и гуляет, я бы сам от такой жизни не отказался!

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 Теги: анекдоты, юмор

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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