Десятка анекдотов для тех, кто скучает по выходным

Сохраняем позитивный взгляд на жизнь.



Отборный юмор специально для наших читателей, передает



Люся расхотела жить со своим парнем. Она морально не была готова к тому, что ее феном будут сушить носки.







В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых легинсах распугала стаю косуль.







У восьмиклассника Пети была такая большая сила воли, что он никогда не просился выйти в туалет. Прямо в классе курил.







- Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?



- Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел…



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Я не понимаю фразу "Устал как собака!". Моя собака спит, ест и гуляет, я бы сам от такой жизни не отказался!



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Отборный юмор специально для наших читателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Люся расхотела жить со своим парнем. Она морально не была готова к тому, что ее феном будут сушить носки.В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых легинсах распугала стаю косуль.У восьмиклассника Пети была такая большая сила воли, что он никогда не просился выйти в туалет. Прямо в классе курил.- Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?- Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел…Я не понимаю фразу "Устал как собака!". Моя собака спит, ест и гуляет, я бы сам от такой жизни не отказался!





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