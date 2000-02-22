Раздел: Курьезы
Котята и кошки, которые очень любят обниматься
Кошачья любовь и обнимашки
Объятие может значить очень многое. Особенно, если ты котенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Котята и кошки очень любят обниматься. Вот как правильно подходить к процессу объятий.
Читайте также: Эти кошки всю свою жизнь выглядят как котята. Фото
Объятие может значить очень многое. Особенно, если ты котенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Котята и кошки очень любят обниматься. Вот как правильно подходить к процессу объятий.
Читайте также: Эти кошки всю свою жизнь выглядят как котята. Фото
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