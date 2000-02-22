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Раздел: Курьезы  
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Котята и кошки, которые очень любят обниматься

Котята и кошки, которые очень любят обниматьсяКошачья любовь и обнимашки

Объятие может значить очень многое. Особенно, если ты котенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Котята и кошки очень любят обниматься. Вот как правильно подходить к процессу объятий.

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Котята и кошки, которые очень любят обниматься
Котята и кошки, которые очень любят обниматься
Котята и кошки, которые очень любят обниматься
Котята и кошки, которые очень любят обниматься
Котята и кошки, которые очень любят обниматься
Котята и кошки, которые очень любят обниматься
Котята и кошки, которые очень любят обниматься
Котята и кошки, которые очень любят обниматься
Котята и кошки, которые очень любят обниматься


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 Теги: кошки, объятия

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