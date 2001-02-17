Австралийка чуть не осталась без миллионного выигрыша из-за интернета

Она уже решила, на что потратит деньги.



Жительница австралийского штата Тасмания стала победительницей лотереи на сумму 1,7 миллиона долларов, однако чуть не лишилась выигрыша из-за отсутствия интернета, передает



Женщина из небольшого города Кингстон, пожелавшая сохранить анонимность, призналась, что никогда ранее не выигрывала в лотереи. В субботу, 16 февраля, австралийка проходила мимо магазина, где продавались лотерейные билеты, и решила попытать удачу.



Она приобрела билет TattsLotto под номером 3921 и стала одной из 12 победителей, однако узнала об этом не сразу. «На данный момент у нас дома нет интернета, а газеты я не читаю, поэтому я даже и не знала, что кто-то в нашем районе стал победителем розыгрыша», - вспоминает женщина.



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Австралийка пока не определилась, на что она потратит полученную сумму. По ее словам, семье нужна новая машина и небольшой ремонт в доме.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жительница австралийского штата Тасмания стала победительницей лотереи на сумму 1,7 миллиона долларов, однако чуть не лишилась выигрыша из-за отсутствия интернета, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com Женщина из небольшого города Кингстон, пожелавшая сохранить анонимность, призналась, что никогда ранее не выигрывала в лотереи. В субботу, 16 февраля, австралийка проходила мимо магазина, где продавались лотерейные билеты, и решила попытать удачу.Она приобрела билет TattsLotto под номером 3921 и стала одной из 12 победителей, однако узнала об этом не сразу. «На данный момент у нас дома нет интернета, а газеты я не читаю, поэтому я даже и не знала, что кто-то в нашем районе стал победителем розыгрыша», - вспоминает женщина.Австралийка пока не определилась, на что она потратит полученную сумму. По ее словам, семье нужна новая машина и небольшой ремонт в доме.





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