» » Австралийка чуть не осталась без миллионного выигрыша из-за интернета
Раздел: Курьезы  
0

Австралийка чуть не осталась без миллионного выигрыша из-за интернета

Австралийка чуть не осталась без миллионного выигрыша из-за интернета Она уже решила, на что потратит деньги.

Жительница австралийского штата Тасмания стала победительницей лотереи на сумму 1,7 миллиона долларов, однако чуть не лишилась выигрыша из-за отсутствия интернета, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Женщина из небольшого города Кингстон, пожелавшая сохранить анонимность, призналась, что никогда ранее не выигрывала в лотереи. В субботу, 16 февраля, австралийка проходила мимо магазина, где продавались лотерейные билеты, и решила попытать удачу.

Она приобрела билет TattsLotto под номером 3921 и стала одной из 12 победителей, однако узнала об этом не сразу. «На данный момент у нас дома нет интернета, а газеты я не читаю, поэтому я даже и не знала, что кто-то в нашем районе стал победителем розыгрыша», - вспоминает женщина.

Читайте также: Эти бюджетные продукты способны защитить от гипертонии

Австралийка пока не определилась, на что она потратит полученную сумму. По ее словам, семье нужна новая машина и небольшой ремонт в доме.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: лотерея, выигрыш

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:47 » Автор: Анна Мартынова
     798
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх