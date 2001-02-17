Раздел: Курьезы
Милые и смешные утята умилили Сеть
Пушистые желтые милашки.
Эти умильные существа находятся в десятке самых милых животных. Они способны вызвать женский писк восторга и чувство умиления не хуже котят и щенков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Читайте также: Смешные фотки из серии "Милые детские проказы"
Эти умильные существа находятся в десятке самых милых животных. Они способны вызвать женский писк восторга и чувство умиления не хуже котят и щенков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Читайте также: Смешные фотки из серии "Милые детские проказы"
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