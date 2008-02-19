Раздел: Курьезы
Вечерний позитив: отборные анекдоты на воскресенье
Ни дня без смеха.
Забавные анекдоты, которые поднимут вам настроение после тяжелого дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Некрасивые девушки точно знают, сколько стоит шашлык на пикнике, потому что им тоже приходится скидываться...
- Когда мой Сема играет на скрипке, я всегда плачу.
- Аналогичная история. Правда, мой Боря играет на бирже, но тоже одни слезы.
- Дорогой, ради меня ты способен на безумные поступки?
- Конечно, ведь я же на тебе женился.
Подарочный сертификат на отбеливание зубов - когда хочешь обидеть того, кого поздравляешь.
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На заводе по производству носков каждое утро не могут найти второй цех.
Забавные анекдоты, которые поднимут вам настроение после тяжелого дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Некрасивые девушки точно знают, сколько стоит шашлык на пикнике, потому что им тоже приходится скидываться...
- Когда мой Сема играет на скрипке, я всегда плачу.
- Аналогичная история. Правда, мой Боря играет на бирже, но тоже одни слезы.
- Дорогой, ради меня ты способен на безумные поступки?
- Конечно, ведь я же на тебе женился.
Подарочный сертификат на отбеливание зубов - когда хочешь обидеть того, кого поздравляешь.
Читайте также: Локи стал героем нового мема
На заводе по производству носков каждое утро не могут найти второй цех.
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