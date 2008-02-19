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Раздел: Курьезы  
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Вечерний позитив: отборные анекдоты на воскресенье

Вечерний позитив: отборные анекдоты на воскресеньеНи дня без смеха.

Забавные анекдоты, которые поднимут вам настроение после тяжелого дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Некрасивые девушки точно знают, сколько стоит шашлык на пикнике, потому что им тоже приходится скидываться...

Вечерний позитив: отборные анекдоты на воскресенье


- Когда мой Сема играет на скрипке, я всегда плачу.

- Аналогичная история. Правда, мой Боря играет на бирже, но тоже одни слезы.

Вечерний позитив: отборные анекдоты на воскресенье


- Дорогой, ради меня ты способен на безумные поступки?

- Конечно, ведь я же на тебе женился.

Вечерний позитив: отборные анекдоты на воскресенье


Подарочный сертификат на отбеливание зубов - когда хочешь обидеть того, кого поздравляешь.

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Вечерний позитив: отборные анекдоты на воскресенье


На заводе по производству носков каждое утро не могут найти второй цех.

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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 17:51 » Автор: Анна Мартынова
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