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Раздел: Курьезы  
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«Подхрюкивание» Путину высмеяли карикатурой

«Подхрюкивание» Путину высмеяли карикатуройНовая работа Сергея Елкина.

Президента России Владимира Путина высмеяли едкой карикатурой после «подхрюкивания» на выступлении перед чиновниками и олигархами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.

Соответствующее фото опубликовал карикатурист Сергей Елкин.

Так, он якобы стоит с игрушками из программы «Спокойной ночи, малышы» Хрюшей и Степашкой.

«А что, мультиков не будет?», - интересуется последний.

«Не подхрюкивай», - отвечает ему Путин.

«Подхрюкивание» Путину высмеяли карикатурой


Обратим внимание, что карикатура стала причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.

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«Главнокомандующих хряк», «Супер», «осталось, чтобы Каркуша накаркала. И все, можно Пыню выносить», «вместо сказок – слова главного хряка», «Путин на этом выступлении больше на «Петьку» был похож», - пишут они.

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 Теги: Путин, карикатура

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Сегодня, 12:22 » Автор: Анна Мартынова
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