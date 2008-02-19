Раздел: Курьезы
«Подхрюкивание» Путину высмеяли карикатурой
Новая работа Сергея Елкина.
Президента России Владимира Путина высмеяли едкой карикатурой после «подхрюкивания» на выступлении перед чиновниками и олигархами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Соответствующее фото опубликовал карикатурист Сергей Елкин.
Так, он якобы стоит с игрушками из программы «Спокойной ночи, малышы» Хрюшей и Степашкой.
«А что, мультиков не будет?», - интересуется последний.
«Не подхрюкивай», - отвечает ему Путин.
Обратим внимание, что карикатура стала причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.
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«Главнокомандующих хряк», «Супер», «осталось, чтобы Каркуша накаркала. И все, можно Пыню выносить», «вместо сказок – слова главного хряка», «Путин на этом выступлении больше на «Петьку» был похож», - пишут они.
Президента России Владимира Путина высмеяли едкой карикатурой после «подхрюкивания» на выступлении перед чиновниками и олигархами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Соответствующее фото опубликовал карикатурист Сергей Елкин.
Так, он якобы стоит с игрушками из программы «Спокойной ночи, малышы» Хрюшей и Степашкой.
«А что, мультиков не будет?», - интересуется последний.
«Не подхрюкивай», - отвечает ему Путин.
Обратим внимание, что карикатура стала причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.
Читайте также: Самой толстой кошке Британии нашли новый дом
«Главнокомандующих хряк», «Супер», «осталось, чтобы Каркуша накаркала. И все, можно Пыню выносить», «вместо сказок – слова главного хряка», «Путин на этом выступлении больше на «Петьку» был похож», - пишут они.
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