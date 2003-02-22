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Раздел: Курьезы  
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Забавные коты, умеющие позировать лучше людей

Забавные коты, умеющие позировать лучше людейКоты не могут не поднять настроение.

Нет, ну кто еще так искусно изобразит самые сильные переживания, как эти смешные котики! Станиславский явно бы прослезился, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей
Забавные коты, умеющие позировать лучше людей


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 Теги: коты, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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