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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнетсяЭто явно не их день.

Случается так, что день просто не задается: то носки разные надел, то на автобус опоздал. Но это все цветочки в сравнении с неудачами, которые постигли героев нашего сегодняшнего обзора, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. «Эту ситуацию сложно назвать нормальной!»

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


2. Когда покупка машины совпала с моментом покраски соседского забора!

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


3. Зима прошла, но я все еще на коне!

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


4. Сама судьба намекает, что пора прекращать есть. Но как быть, если очень хочется?

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


5. «Я полна сюрпризов и это первый из них!»

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


6. «Так-так, где-то здесь должен был быть мой дом!»

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


7. И это они называют «небольшие осадки»!?

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


8. Жарили шашлыки, а пожарили в итоге и пластиковую обшивку дома...

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


9. «Обожаю джинсы с дырками!»

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


10. Видали, как моя машинка может!

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


11. Какой радикальный способ мытья автомобиля...

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


12. «Иногда, лучше быть тормозом...»

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


13. «Ой, как это мило... Больно, больно, больно!»

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


14. Как говорится, первый блин комом!

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


15. Похоже, в туалете занято!

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


16. В качестве наказания, начальник поручил отделить желтки от белков

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


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17. «Никогда не обнимайтесь с дикобразами! Даже, если они выглядят мило и дружелюбно!»

Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется


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 Теги: приколы, юмор

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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