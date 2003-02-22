Раздел: Курьезы
Прикольные фотки людей, которым удача вряд ли улыбнется
Это явно не их день.
Случается так, что день просто не задается: то носки разные надел, то на автобус опоздал. Но это все цветочки в сравнении с неудачами, которые постигли героев нашего сегодняшнего обзора, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. «Эту ситуацию сложно назвать нормальной!»
2. Когда покупка машины совпала с моментом покраски соседского забора!
3. Зима прошла, но я все еще на коне!
4. Сама судьба намекает, что пора прекращать есть. Но как быть, если очень хочется?
5. «Я полна сюрпризов и это первый из них!»
6. «Так-так, где-то здесь должен был быть мой дом!»
7. И это они называют «небольшие осадки»!?
8. Жарили шашлыки, а пожарили в итоге и пластиковую обшивку дома...
9. «Обожаю джинсы с дырками!»
10. Видали, как моя машинка может!
11. Какой радикальный способ мытья автомобиля...
12. «Иногда, лучше быть тормозом...»
13. «Ой, как это мило... Больно, больно, больно!»
14. Как говорится, первый блин комом!
15. Похоже, в туалете занято!
16. В качестве наказания, начальник поручил отделить желтки от белков
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17. «Никогда не обнимайтесь с дикобразами! Даже, если они выглядят мило и дружелюбно!»
Случается так, что день просто не задается: то носки разные надел, то на автобус опоздал. Но это все цветочки в сравнении с неудачами, которые постигли героев нашего сегодняшнего обзора, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. «Эту ситуацию сложно назвать нормальной!»
2. Когда покупка машины совпала с моментом покраски соседского забора!
3. Зима прошла, но я все еще на коне!
4. Сама судьба намекает, что пора прекращать есть. Но как быть, если очень хочется?
5. «Я полна сюрпризов и это первый из них!»
6. «Так-так, где-то здесь должен был быть мой дом!»
7. И это они называют «небольшие осадки»!?
8. Жарили шашлыки, а пожарили в итоге и пластиковую обшивку дома...
9. «Обожаю джинсы с дырками!»
10. Видали, как моя машинка может!
11. Какой радикальный способ мытья автомобиля...
12. «Иногда, лучше быть тормозом...»
13. «Ой, как это мило... Больно, больно, больно!»
14. Как говорится, первый блин комом!
15. Похоже, в туалете занято!
16. В качестве наказания, начальник поручил отделить желтки от белков
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17. «Никогда не обнимайтесь с дикобразами! Даже, если они выглядят мило и дружелюбно!»
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