Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Эти простые напитки наверняка защитят печень от цирроза

Эти простые напитки наверняка защитят печень от цирроза

Похожие новости по теме

Названа суточная доза кофе, которая спасет вашу печень Хорошая новость для кофеманов - три чашки кофе в день, смогут защитить от серьезных заболеваний печени.

Этот популярный утренний напиток может защитить печень от редкого заболевания Исследования в Клинике Майо показали, что регулярное употребление кофе приводит к снижению риска редкого заболевания печени.