Раздел: Медицина
Эти простые напитки наверняка защитят печень от цирроза
Важно знать.
О новых исследованиях нидерландских ученых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.com.ua.
Всего одна чашка травяного чая, или 4 чашки кофе в день защитят печень от этого смертельного заболевания. Ученые рассказали, что травяной чай, так же как и кофе защищают печень от смертельного заболевания под названием цирроз. Эта болезнь часто встречается у людей, страдающих от алкогольной зависимости. Оба напитка прекращают рубцевания печени, которое и приводит к циррозу.
И чай и кофе по стоимости доступны всем слоям населения в мире, поэтому эти напитки имеют огромный потенциал в вопросах профилактики цирроза печени.
Читайте также: Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении
Точный механизм их действия пока не изучен. Цирроз возникает в результате долгосрочного повреждения органа, и часто он оказывается уже на последних стадиях развития заболевания.
О новых исследованиях нидерландских ученых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.com.ua.
Всего одна чашка травяного чая, или 4 чашки кофе в день защитят печень от этого смертельного заболевания. Ученые рассказали, что травяной чай, так же как и кофе защищают печень от смертельного заболевания под названием цирроз. Эта болезнь часто встречается у людей, страдающих от алкогольной зависимости. Оба напитка прекращают рубцевания печени, которое и приводит к циррозу.
И чай и кофе по стоимости доступны всем слоям населения в мире, поэтому эти напитки имеют огромный потенциал в вопросах профилактики цирроза печени.
Читайте также: Развенчаны десять самых популярных мифов о похудении
Точный механизм их действия пока не изучен. Цирроз возникает в результате долгосрочного повреждения органа, и часто он оказывается уже на последних стадиях развития заболевания.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1500
0
Оставьте свой комментарий