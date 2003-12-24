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Раздел: Медицина  
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Эти простые напитки наверняка защитят печень от цирроза

Эти простые напитки наверняка защитят печень от циррозаВажно знать.

О новых исследованиях нидерландских ученых, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.com.ua.

Всего одна чашка травяного чая, или 4 чашки кофе в день защитят печень от этого смертельного заболевания. Ученые рассказали, что травяной чай, так же как и кофе защищают печень от смертельного заболевания под названием цирроз. Эта болезнь часто встречается у людей, страдающих от алкогольной зависимости. Оба напитка прекращают рубцевания печени, которое и приводит к циррозу.

И чай и кофе по стоимости доступны всем слоям населения в мире, поэтому эти напитки имеют огромный потенциал в вопросах профилактики цирроза печени.

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Точный механизм их действия пока не изучен. Цирроз возникает в результате долгосрочного повреждения органа, и часто он оказывается уже на последних стадиях развития заболевания.
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 Теги: цирроз, печень, здоровье

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Сегодня, 19:17 » Автор: Наталия Невская
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