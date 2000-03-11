» » Содовая маска: доступный способ очищения кожи лица
Раздел: Медицина  
0

Содовая маска: доступный способ очищения кожи лица

Содовая маска: доступный способ очищения кожи лица Косметолог поделился секретами маски для лица на основе соды.

На каждой кухне стоит всем знакомая коробочка с надписью сода. Мы вспоминаем об этом веществе, когда собираемся приготовить какой-нибудь пирог. Но не все знают, что сода очень часто используют и медицине и даже в косметологии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.

Её следует достать с полки, когда хотите отбелить зубы, удалить шершавую кожу колен и локтей. А если у Вас сыпь, сода поможет от них избавиться.

7 пунктов о масках для лица на основе соды

1.По поводу косметического применения соды существует не мало споров, но на практике она показала отличный результат, там ,где привычные косметические средства были бессильны. Также не маловажным фактором является и её доступность.

2.Сода помогает очистить кожу от шлаков, грязи и других веществ, которые мешают ей нормально работать. Также она помогает улучшить работу клеток, их восстановление и омоложение. Хоть это вещество и не может похвастаться богатым составом, но сода является агрессивным химическим веществом, которое при неправильном применении может навредить.

3. Для того что бы избежать негативного результата следует помнить несколько правил. Например, если Ваша кожа чувствительна или шелушится, то содовые маски Вам не подойдут, так же следует повременить с подобной процедурой, если у Вас на коже какие-нибудь повреждения. Также следует перед нанесением на лицо, протестировать средство на небольшом участке кожи.

4.Маску необходимо держать на лице не более 10 минут, потому как кожа может пересушиться, появится покраснения и зуд. Также их не рекомендуют делать слишком часто, одного раза в неделю будет достаточно. Такое косметическое средство не подходит для профилактики высыпаний на коже, им можно только решить возникшую проблему.

5. Также следует, перед тем как нанести маску на лицо, необходимо кожу очистить. Из соды моете приготовить отличное очистительное средство. Для этого нужно просто в моющее вещество добавить немного соды и использовать как скраб. Но при этом следует избегать попадания средства на кожу вокруг глаз и губ.

6. Для приготовления маски из пищевой соды нужно взять немного кипяченой воды и потихоньку добавлять в соду до получения густой смеси. После приготовления можете наносить на кожу, и особое внимание уделяйте проблемным местам. Немного лицо промассируйте и оставьте на 5 минут. После умойтесь теплой водой

Читайте также: В Австралии назвали элементарные правила, позволяющие избавиться от целлюлита

7. В подобную маску можно добавлять вместо воды сок апельсина, кисломолочные продукты, сок лимона. Если Вы добавите в маску мед, то маска уже станет питательной, а что бы подсушить жирную кожу то добавьте к смеси яичный белок.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сода, маска

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     54
     0

Похожие новости по теме

Рецепты омолаживающих масок для лица с медом Рецепты омолаживающих масок для лица с медом

Медовые маски для лица очень легко приготовить в домашних условиях.

Польза пищевой соды для волос Польза пищевой соды для волос

Если вдруг ваши волосы стали ломкими или, что хуже того, начали выпадать, не нужно отчаиваться.

Названо лучшее натуральное средство для идеальной кожи Названо лучшее натуральное средство для идеальной кожи

Натуральная маска для лица, которая сделает кожу идеальной за 3 дня

Пищевая сода может заменить посещение салонов красоты Пищевая сода может заменить посещение салонов красоты

Пищевая сода в сочетании с некоторыми продуктами может сделать кожу здоровой, красивой, молодой и гладкой.

Быстро и эффективно очистить кожу лица помогут эти советы Быстро и эффективно очистить кожу лица помогут эти советы

Народные методы по уходу за кожей славятся своей простотой и дешевизной, воспользуемся одним из них для очистки лица.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх