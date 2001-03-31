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Раздел: Медицина  
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Медики объяснили, как диета влияет на психическое здоровье

Медики объяснили, как диета влияет на психическое здоровье Некоторые продукты хорошо влияют на психику.

Ученые предложили диету, которая поможет улучшения психического здоровья. В соответствии с имеющимися в распоряжении интернациональной группы исследователей сведениями, питание крайне важно для соблюдения умственной стабильности. Определенный рацион способен помочь в преодолении расстройств соответствующей сферы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Еда имеет высокое значение в развитии, лечении, а также профилактике определенных проблем психического здоровья, включая депрессию, шизофрению, синдром дефицита внимания, а также гиперактивность, болезнь Альцгеймера и прочие. Как удалось определить в процессе исследования, 65% людей, не имевших проблем с психическим здоровьем, ежедневно принимали в пищу свежие фрукты либо фруктовый сок. Это же относится к салатам и овощам. Страдавшие от проблем люди принимали больше разной нездоровой пищи.

Оптимистичное настроение и положительные эмоции позволяют получить достаточное число сложных углеводов, незаменимых жиров, а также аминокислот и витаминов. При этом здоровое питание способно помочь в выздоровлении, его важно сочетать с иными методами лечения, рекомендованными медиками.

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Диета должна включать исключительно натуральные сахара (к примеру, мед), а также больше орехов, круп, овощей и фруктов.
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 Теги: диета, здоровье

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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