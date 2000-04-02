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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как избавиться от неровностей на коже после акне

Медики рассказали, как избавиться от неровностей на коже после акне Для выравнивание кожи можно применять специальные процедуры.

В таких вопросах лучше довериться специалисту, который правильно подберет препараты для снижения уровня жирности кожи, пилинги, противовоспалительные и антимикробные средства. Подобрать такое лечение в домашних условиях практически невозможно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Наша Мама.

Современная косметология предлагает массу процедур для избавления от пятен. Против них используют ультразвук, термические маски и жидкий азот. Очень помогают в борьбе с постакне специальные массажные техники.

Также рекомендуют проведение химических пилингов. Причем лучше использовать кислоты с мягкой, неагрессивной действием, с минимальным риском развития воспалительной реакции, чтобы не ухудшить уже имеющуюся пигментацию.

Конечно же, существуют рецепты народной медицины, которые способны скорректировать проблему. Чаще всего используют растительные экстракты с противовоспалительным действием (настой ромашки, петрушки, зверобоя), лимонный сок в сочетании с яичным белком (используют как маску), молочную сыворотку и другие молочнокислые продукты, эфирные масла розмарина, лаванды, бодягу в сочетании с 3% перекисью водорода тому подобное.

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Также сейчас можно найти косметику, которая сможет убрать или скрыть красные пятна.
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 Теги: акне, кожа

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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