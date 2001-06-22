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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, что происходит с самооценкой после занятия йогой

Ученые рассказали, что происходит с самооценкой после занятия йогой Оказалось, что йога способствует проявлению завышенной самооценки.

Ученые из Саутгемптонского университета выяснили, что йога и медитация способны развить в людях завышенную самооценку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на inshe.tv.

Также это утверждение подтвердила группа исследователей из университета Мангейма в Германии. Ученые в течение 15 недель оценивали уровень самооценки у людей, регулярно практикующих йогу и медитацию. У участников спрашивали, на сколько они оценивают себя по сравнению с учениками со средней подготовкой, готовы ли они заниматься добрым делом и согласны ли они, что их самооценка высокая.

В течение часа после занятия йогой у участников исследования наблюдалась завышенная самооценка по всем трем критериям. Однако такого не фиксировали у тех, кто не практиковался более суток.

В то же время ученые в своей работе признают, что, возможно, эксперимент показал такой результат только в Германии. Западный подход к йоге и медитации может отличаться от того, который диктуют буддийские практики.

Как отмечает буддийский писатель Льюис Ричмонд в The Huffington Post, медитация действительно может формировать нарциссизм.

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Сидя в тишине с закрытыми глазами лицом к стене и сосредотачиваясь на дыхании, теле и умственной деятельности, человек может поглощать сам себя, – сказал он.
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 Теги: йога, самооценка

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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