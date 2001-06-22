Ученые рассказали, что происходит с самооценкой после занятия йогой

Похожие новости по теме

Активная похвала детей со стороны родителей может привести к негативным последствиям. Подобная стратегия воспитания может привести к тому, что у них сформируется завышенная самооценка, а это может иметь неприятные последствия как для детей, так и для их родителей и даже всего коллектива.