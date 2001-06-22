» » В США создали протез, передающий кожные ощущения
Раздел: Медицина  
0

В США создали протез, передающий кожные ощущения

В США создали протез, передающий кожные ощущения Уникальная разработка способна передавать даже боль.

При помощи электронных датчиков, которые подражают нервным окончаниям в теле, кожа может передать чувство осязания и даже болевые чувства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.

Инновационная кожа была сделана из комбинации ткани и резины, в которую включены электронные датчики. Технология, которая используется при этом, получила название транскожная электрическая стимуляция нерва.

Это очень сложный процесс и то, что ученым удалось его достигнуть искусственным путем просто фантастика. Электронная кожа уже была успешно протестирована.

"Впервые протез может обеспечить диапазон восприятия от простого прикосновения до болевого ощущения. Инновационный протез выполняет практически все функции, что и настоящая рука человека", - сообщил ведущий автор исследования Нитиш Тэкор в пресс-релизе.

Читайте также: Врачи озвучили главные заблуждения о гастрите

Желание восстановить ощущение боли может казаться парадоксальным, однако болевые ощущения жизненно необходимы человеку для того, чтобы предостеречь его об опасности и более серьезных или даже смертельных повреждений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: протез, кожа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     203
     0

Похожие новости по теме

В США создали протез, который может чистить полость рта В США создали протез, который может чистить полость рта

Современные протезы обойдутся дешево и будут защищать владельцев от инфекций.

Ученые определили, что прикосновения любимых людей облегчают боль Ученые определили, что прикосновения любимых людей облегчают боль

Исследование проводили врачи из двух стран.

Кофеин снимает болевые ощущения в мышцах после тренировки Кофеин снимает болевые ощущения в мышцах после тренировки

Однако исследователи предупреждают об осторожном использовании кофеина.

Хроническая боль напрямую связана с эмоциональностью человека - мнение специалистов Хроническая боль напрямую связана с эмоциональностью человека - мнение специалистов

Учёные из Чикаго провели ряд исследований и пришли к выводу, что хроническая боль — это ни что иное, как эмоциональный настрой на боль, даже после полного излечения от травмы.

О чем говорит боль: симптомы и последствия О чем говорит боль: симптомы и последствия

Боль является неотъемлемой частью жизни человека, так как каждый из нас когда-то с ней столкнётся. Боль может иметь как случайный, так как и хронический характер, что может свидетельствовать о наличии определённых заболеваний. Стоит обратить внимание на то, что с возрастом болевые ощущения значительно усиливаются. В связи с

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх