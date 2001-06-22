Раздел: Медицина
В США создали протез, передающий кожные ощущения
Уникальная разработка способна передавать даже боль.
При помощи электронных датчиков, которые подражают нервным окончаниям в теле, кожа может передать чувство осязания и даже болевые чувства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Инновационная кожа была сделана из комбинации ткани и резины, в которую включены электронные датчики. Технология, которая используется при этом, получила название транскожная электрическая стимуляция нерва.
Это очень сложный процесс и то, что ученым удалось его достигнуть искусственным путем просто фантастика. Электронная кожа уже была успешно протестирована.
"Впервые протез может обеспечить диапазон восприятия от простого прикосновения до болевого ощущения. Инновационный протез выполняет практически все функции, что и настоящая рука человека", - сообщил ведущий автор исследования Нитиш Тэкор в пресс-релизе.
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Желание восстановить ощущение боли может казаться парадоксальным, однако болевые ощущения жизненно необходимы человеку для того, чтобы предостеречь его об опасности и более серьезных или даже смертельных повреждений.
При помощи электронных датчиков, которые подражают нервным окончаниям в теле, кожа может передать чувство осязания и даже болевые чувства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Инновационная кожа была сделана из комбинации ткани и резины, в которую включены электронные датчики. Технология, которая используется при этом, получила название транскожная электрическая стимуляция нерва.
Это очень сложный процесс и то, что ученым удалось его достигнуть искусственным путем просто фантастика. Электронная кожа уже была успешно протестирована.
"Впервые протез может обеспечить диапазон восприятия от простого прикосновения до болевого ощущения. Инновационный протез выполняет практически все функции, что и настоящая рука человека", - сообщил ведущий автор исследования Нитиш Тэкор в пресс-релизе.
Читайте также: Врачи озвучили главные заблуждения о гастрите
Желание восстановить ощущение боли может казаться парадоксальным, однако болевые ощущения жизненно необходимы человеку для того, чтобы предостеречь его об опасности и более серьезных или даже смертельных повреждений.
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