В США создали протез, передающий кожные ощущения

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Учёные из Чикаго провели ряд исследований и пришли к выводу, что хроническая боль — это ни что иное, как эмоциональный настрой на боль, даже после полного излечения от травмы.

Боль является неотъемлемой частью жизни человека, так как каждый из нас когда-то с ней столкнётся. Боль может иметь как случайный, так как и хронический характер, что может свидетельствовать о наличии определённых заболеваний. Стоит обратить внимание на то, что с возрастом болевые ощущения значительно усиливаются. В связи с