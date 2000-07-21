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Эти симптомы могут указывать на проблемы с гормонами

Эти симптомы могут указывать на проблемы с гормонами Существуют девять основных признаков гормонального дисбаланса.

Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы. Их проявления бывают похожи на другие недуги и воспринимаются несерьезно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Но эта проблема требует отдельного внимания. Если ты обнаружишь у себя первые тревожные признаки гормонального дисбаланса, нужно срочно обратиться к врачу. Мы подготовили для тебя информацию, которую стоит прочесть.

9 признаков гормонального дисбаланса:

1. Постоянное увеличение веса
Если ты постоянно набираешь вес, возможно, виной является гормональный дисбаланс.

Кортизол (гормон стресса) может быть причиной лишнего веса. Выброс адреналина и кортизола в кровь ведет к внезапному и сильному чувству голода. Поэтому появляется желание съесть что-нибудь сладкое после стресса.

2. Сниженный уровень либидо
Снижение сексуального влечения может быть одним из признаков гормонального дисбаланса как у мужчин, так и у женщин.

3. Чувство усталости
Если ты достаточно спишь, но просыпаешься с чувством усталости, тогда нужно обратить внимание на этот тревожный звоночек.

4. Плохое настроение
Необоснованное плохое настроение, раздражительность, беспокойство и депрессия — это то, что должно настораживать.

5. Бессонница и плохой сон
Гормон эстроген отвечает за качество сна. Его дефицит является основной причиной бессонницы.

6. Избыточное потоотделение
Люди, у которых гормональный дисбаланс, часто испытывают приливы потливости. Избыточное потоотделение ночью может свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой, вызванных пере- или недопроизводством серотонина.

7. Проблемы с пищеварением
Если у тебя проблемы с пищеварением, они могут быть вызваны дисбалансом гормонов в желудочно-кишечном тракте.

8. Тяга к сахару
Если тяга к сладкому очень сильная, возможно, виной тому нарушение обмена инсулина и серотонина.

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9. Выпадение волос
Выпадение волос может быть связано с нарушением работы половых желез или со снижением выработки нужных гормонов.
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 Теги: гормоны, дисбаланс, симптомы

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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