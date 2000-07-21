Эти симптомы могут указывать на проблемы с гормонами

Существуют девять основных признаков гормонального дисбаланса.



Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы. Их проявления бывают похожи на другие недуги и воспринимаются несерьезно, сообщает



Но эта проблема требует отдельного внимания. Если ты обнаружишь у себя первые тревожные признаки гормонального дисбаланса, нужно срочно обратиться к врачу. Мы подготовили для тебя информацию, которую стоит прочесть.



9 признаков гормонального дисбаланса:



1. Постоянное увеличение веса

Если ты постоянно набираешь вес, возможно, виной является гормональный дисбаланс.



Кортизол (гормон стресса) может быть причиной лишнего веса. Выброс адреналина и кортизола в кровь ведет к внезапному и сильному чувству голода. Поэтому появляется желание съесть что-нибудь сладкое после стресса.



2. Сниженный уровень либидо

Снижение сексуального влечения может быть одним из признаков гормонального дисбаланса как у мужчин, так и у женщин.



3. Чувство усталости

Если ты достаточно спишь, но просыпаешься с чувством усталости, тогда нужно обратить внимание на этот тревожный звоночек.



4. Плохое настроение

Необоснованное плохое настроение, раздражительность, беспокойство и депрессия — это то, что должно настораживать.



5. Бессонница и плохой сон

Гормон эстроген отвечает за качество сна. Его дефицит является основной причиной бессонницы.



6. Избыточное потоотделение

Люди, у которых гормональный дисбаланс, часто испытывают приливы потливости. Избыточное потоотделение ночью может свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой, вызванных пере- или недопроизводством серотонина.



7. Проблемы с пищеварением

Если у тебя проблемы с пищеварением, они могут быть вызваны дисбалансом гормонов в желудочно-кишечном тракте.



8. Тяга к сахару

Если тяга к сладкому очень сильная, возможно, виной тому нарушение обмена инсулина и серотонина.



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9. Выпадение волос

Выпадение волос может быть связано с нарушением работы половых желез или со снижением выработки нужных гормонов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Гормональные расстройства не всегда имеют специфические симптомы. Их проявления бывают похожи на другие недуги и воспринимаются несерьезно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style Но эта проблема требует отдельного внимания. Если ты обнаружишь у себя первые тревожные признаки гормонального дисбаланса, нужно срочно обратиться к врачу. Мы подготовили для тебя информацию, которую стоит прочесть.9 признаков гормонального дисбаланса:1. Постоянное увеличение весаЕсли ты постоянно набираешь вес, возможно, виной является гормональный дисбаланс.Кортизол (гормон стресса) может быть причиной лишнего веса. Выброс адреналина и кортизола в кровь ведет к внезапному и сильному чувству голода. Поэтому появляется желание съесть что-нибудь сладкое после стресса.2. Сниженный уровень либидоСнижение сексуального влечения может быть одним из признаков гормонального дисбаланса как у мужчин, так и у женщин.3. Чувство усталостиЕсли ты достаточно спишь, но просыпаешься с чувством усталости, тогда нужно обратить внимание на этот тревожный звоночек.4. Плохое настроениеНеобоснованное плохое настроение, раздражительность, беспокойство и депрессия — это то, что должно настораживать.5. Бессонница и плохой сонГормон эстроген отвечает за качество сна. Его дефицит является основной причиной бессонницы.6. Избыточное потоотделениеЛюди, у которых гормональный дисбаланс, часто испытывают приливы потливости. Избыточное потоотделение ночью может свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой, вызванных пере- или недопроизводством серотонина.7. Проблемы с пищеварениемЕсли у тебя проблемы с пищеварением, они могут быть вызваны дисбалансом гормонов в желудочно-кишечном тракте.8. Тяга к сахаруЕсли тяга к сладкому очень сильная, возможно, виной тому нарушение обмена инсулина и серотонина.9. Выпадение волосВыпадение волос может быть связано с нарушением работы половых желез или со снижением выработки нужных гормонов.



