Раздел: Медицина
Названы основные симптомы главного пищевого расстройства ХХI века
Нервная орторексия — пищевое расстройство, характеризующееся навязчивым стремлением к "правильному питанию".
Она приводит к значительным ограничениям в питании.Чересчур здоровый образ жизни и неуклонное следование правилам сбалансированного питания может принять черты болезненной мании и обернуться настоящим неврозом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Психологи предупреждают: строгие ограничения, как при любой пищевой зависимости, приводят к социальной изоляции, раздражительности, непониманию и отторжению тех, кто не разделяет "правильные" убеждения. Для орторексиков характерна напряженность, настороженность, сложности с возникновением радостных эмоций, все их мысли заняты едой и оценкой ее качества.
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На этой "благодатной" почве и возникает невроз. Орторексия может усугубляться годами, пока у ее жертвы хватает сил "держать себя в руках". Но постоянная неудовлетворенность и жесткий контроль могут вылиться в срыв с бесконтрольным употреблением запретных продуктов. В таком случае орторексия переходит в другое пищевое расстройство – булимию или компульсивное переедание.
Она приводит к значительным ограничениям в питании.Чересчур здоровый образ жизни и неуклонное следование правилам сбалансированного питания может принять черты болезненной мании и обернуться настоящим неврозом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Психологи предупреждают: строгие ограничения, как при любой пищевой зависимости, приводят к социальной изоляции, раздражительности, непониманию и отторжению тех, кто не разделяет "правильные" убеждения. Для орторексиков характерна напряженность, настороженность, сложности с возникновением радостных эмоций, все их мысли заняты едой и оценкой ее качества.
Читайте также: Названы основные признаки онкозаболеваний
На этой "благодатной" почве и возникает невроз. Орторексия может усугубляться годами, пока у ее жертвы хватает сил "держать себя в руках". Но постоянная неудовлетворенность и жесткий контроль могут вылиться в срыв с бесконтрольным употреблением запретных продуктов. В таком случае орторексия переходит в другое пищевое расстройство – булимию или компульсивное переедание.
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