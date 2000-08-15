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Раздел: Медицина  
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Назван эффективный напиток для профилактики сахарного диабета

Назван эффективный напиток для профилактики сахарного диабетаУченые рассказали о полезных свойствах коровьего молока.

Специалисты Гуэлфского университета в Онтарио в результате исследований пришли к выводу, что стакан коровьего молока понижает уровень сахара в крови на целый день.

По мнению экспертов, молочные белки также стимулируют выработку гормона, замедляющего процесс пищеварения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.

Как отмечают ученые, существуют два вида молочных белков: казеин и сывороточные белки (альбумины и глобулины). Специалисты пришли к выводу, что последние обеспечивают чувство быстрого насыщения, а казеин имеет более долговременный эффект. Употребление молока с высокоуглеводным завтраком также оказывает благотворное воздействие на уровень глюкозы и сдерживает аппетит.

Для подтверждения своей гипотезы, ученые провели исследование с участием 32 добровольцев, которых разделили на три группы. Первые получали на завтрак молоко с повышенным содержанием белка, вторые – с нормальным, третьи – воду, похожую на молоко. Также им выдавали овсяную крупу. В течение дня ученые измеряли уровень глюкозы в крови подопытных.

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Оказалось, что молоко понижало уровень сахара, и чем больше в нем было белка, тем ярче проявлялся эффект.
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 Теги: молоко, профилактика диабета

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Сегодня, 14:46 » Автор: Ирина Шевченко
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