Раздел: Медицина
Назван эффективный напиток для профилактики сахарного диабета
Ученые рассказали о полезных свойствах коровьего молока.
Специалисты Гуэлфского университета в Онтарио в результате исследований пришли к выводу, что стакан коровьего молока понижает уровень сахара в крови на целый день.
По мнению экспертов, молочные белки также стимулируют выработку гормона, замедляющего процесс пищеварения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
Как отмечают ученые, существуют два вида молочных белков: казеин и сывороточные белки (альбумины и глобулины). Специалисты пришли к выводу, что последние обеспечивают чувство быстрого насыщения, а казеин имеет более долговременный эффект. Употребление молока с высокоуглеводным завтраком также оказывает благотворное воздействие на уровень глюкозы и сдерживает аппетит.
Для подтверждения своей гипотезы, ученые провели исследование с участием 32 добровольцев, которых разделили на три группы. Первые получали на завтрак молоко с повышенным содержанием белка, вторые – с нормальным, третьи – воду, похожую на молоко. Также им выдавали овсяную крупу. В течение дня ученые измеряли уровень глюкозы в крови подопытных.
Читайте также: Назван продукт для профилактики диабета
Оказалось, что молоко понижало уровень сахара, и чем больше в нем было белка, тем ярче проявлялся эффект.
Специалисты Гуэлфского университета в Онтарио в результате исследований пришли к выводу, что стакан коровьего молока понижает уровень сахара в крови на целый день.
По мнению экспертов, молочные белки также стимулируют выработку гормона, замедляющего процесс пищеварения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
Как отмечают ученые, существуют два вида молочных белков: казеин и сывороточные белки (альбумины и глобулины). Специалисты пришли к выводу, что последние обеспечивают чувство быстрого насыщения, а казеин имеет более долговременный эффект. Употребление молока с высокоуглеводным завтраком также оказывает благотворное воздействие на уровень глюкозы и сдерживает аппетит.
Для подтверждения своей гипотезы, ученые провели исследование с участием 32 добровольцев, которых разделили на три группы. Первые получали на завтрак молоко с повышенным содержанием белка, вторые – с нормальным, третьи – воду, похожую на молоко. Также им выдавали овсяную крупу. В течение дня ученые измеряли уровень глюкозы в крови подопытных.
Читайте также: Назван продукт для профилактики диабета
Оказалось, что молоко понижало уровень сахара, и чем больше в нем было белка, тем ярче проявлялся эффект.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1195
0
Также советуем посмотреть
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
- ВСУ провели испытания авиаракет "Оскол"
- Українці здатні до самоорганізації на загальнодержавному рівні
- Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением
- Тиждень несподіваного пожвавлення
- Сутки в ООС: 23 обстрела, двое раненых
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
Оставьте свой комментарий