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Раздел: Медицина  
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Назван популярный продукт, улучшающий память и работу мозга

Назван популярный продукт, улучшающий память и работу мозгаПять убедительных причин, почему стоит есть яйца на завтрак.

Даже если вы очень спешите каждый день на работу, все же найдите лишних 20 минут и приготовьте вкусную яичницу на завтрак. Яйца эффективно помогают похудеть, развивают память и является отличным источником белка.

Автор книги о питании Жюль Клэнси рассказала, почему стоит есть яйца на завтрак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

1. Дольше чувство сытости

Яйца есть значительно сытнее по сравнению с овсянкой или тостами, потому что в них содержится больше белка и жиров. Именно поэтому мы чувствуем себя более сытыми вплоть до обеда.

2. Помогают потерять лишний вес

Последние исследования подтверждают, что люди, употребляющие яйца на завтрак, имеют большую склонность к потере веса в сравнении с теми, кто утром смакует круассаном или выпечкой. Здесь также сыграет большую роль чувство той же самой сытости.

3. Великолепный источник белка

В яйцах содержится много незаменимых аминокислот, которые должны быть в здоровом питании человека.

4. Не ухудшают уровень холестерина

Яйца действительно содержат значительное количество холестерина, но исследования показали, что он не влияет на уровень холестерина в крови. Поэтому не волнуйтесь, что яйца увеличат риск болезни сердца.

5. Помогают развитию мозга и памяти

В вкусных и полезных яйцах есть холин – питательное вещество, которое стимулирует развитие мозга и его работу, а также улучшает память и повышает бдительность. Отсутствие этого вещества может привести к отложению жира в печени, поражению почек и кровотечениям.

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7. Защищают зрение

Кроме белка, аминокислот и других витаминов в яйцах есть два антиоксиданта – лютеин и зеаксантин, которые связаны с защитой глаз от повреждений через ультрафиолетовое излучение. Они также уменьшают вероятность развития катаракты в зрелом возрасте.
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 Теги: яйца, польза для здоровья

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Сегодня, 15:32 » Автор: Ирина Шевченко
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