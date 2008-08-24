Раздел: Медицина
Назван популярный продукт, улучшающий память и работу мозга
Пять убедительных причин, почему стоит есть яйца на завтрак.
Даже если вы очень спешите каждый день на работу, все же найдите лишних 20 минут и приготовьте вкусную яичницу на завтрак. Яйца эффективно помогают похудеть, развивают память и является отличным источником белка.
Автор книги о питании Жюль Клэнси рассказала, почему стоит есть яйца на завтрак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
1. Дольше чувство сытости
Яйца есть значительно сытнее по сравнению с овсянкой или тостами, потому что в них содержится больше белка и жиров. Именно поэтому мы чувствуем себя более сытыми вплоть до обеда.
2. Помогают потерять лишний вес
Последние исследования подтверждают, что люди, употребляющие яйца на завтрак, имеют большую склонность к потере веса в сравнении с теми, кто утром смакует круассаном или выпечкой. Здесь также сыграет большую роль чувство той же самой сытости.
3. Великолепный источник белка
В яйцах содержится много незаменимых аминокислот, которые должны быть в здоровом питании человека.
4. Не ухудшают уровень холестерина
Яйца действительно содержат значительное количество холестерина, но исследования показали, что он не влияет на уровень холестерина в крови. Поэтому не волнуйтесь, что яйца увеличат риск болезни сердца.
5. Помогают развитию мозга и памяти
В вкусных и полезных яйцах есть холин – питательное вещество, которое стимулирует развитие мозга и его работу, а также улучшает память и повышает бдительность. Отсутствие этого вещества может привести к отложению жира в печени, поражению почек и кровотечениям.
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7. Защищают зрение
Кроме белка, аминокислот и других витаминов в яйцах есть два антиоксиданта – лютеин и зеаксантин, которые связаны с защитой глаз от повреждений через ультрафиолетовое излучение. Они также уменьшают вероятность развития катаракты в зрелом возрасте.
Даже если вы очень спешите каждый день на работу, все же найдите лишних 20 минут и приготовьте вкусную яичницу на завтрак. Яйца эффективно помогают похудеть, развивают память и является отличным источником белка.
Автор книги о питании Жюль Клэнси рассказала, почему стоит есть яйца на завтрак, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
1. Дольше чувство сытости
Яйца есть значительно сытнее по сравнению с овсянкой или тостами, потому что в них содержится больше белка и жиров. Именно поэтому мы чувствуем себя более сытыми вплоть до обеда.
2. Помогают потерять лишний вес
Последние исследования подтверждают, что люди, употребляющие яйца на завтрак, имеют большую склонность к потере веса в сравнении с теми, кто утром смакует круассаном или выпечкой. Здесь также сыграет большую роль чувство той же самой сытости.
3. Великолепный источник белка
В яйцах содержится много незаменимых аминокислот, которые должны быть в здоровом питании человека.
4. Не ухудшают уровень холестерина
Яйца действительно содержат значительное количество холестерина, но исследования показали, что он не влияет на уровень холестерина в крови. Поэтому не волнуйтесь, что яйца увеличат риск болезни сердца.
5. Помогают развитию мозга и памяти
В вкусных и полезных яйцах есть холин – питательное вещество, которое стимулирует развитие мозга и его работу, а также улучшает память и повышает бдительность. Отсутствие этого вещества может привести к отложению жира в печени, поражению почек и кровотечениям.
Читайте также: Назван популярный продукт, который может спровоцировать рак
7. Защищают зрение
Кроме белка, аминокислот и других витаминов в яйцах есть два антиоксиданта – лютеин и зеаксантин, которые связаны с защитой глаз от повреждений через ультрафиолетовое излучение. Они также уменьшают вероятность развития катаракты в зрелом возрасте.
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