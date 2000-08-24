Раздел: Медицина
Диетолог объяснила последствия полного отказа от мяса
В организме вегетарианцев происходит ряд изменений.
Многие современные люди осознанно отказываются от мяса. Причины для такого серьезного шага у всех разные: одни надеются этим способом поправить свое здоровье или похудеть, другим просто жалко животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Диетолог Елена Толоконникова рассказала, могут ли какие-то продукты заменить мясо, и что произойдет, если основу рациона будут составлять овощи.
Чем заменить мясо?
То, что отказ от мяса поможет избавиться от лишнего веса – всего лишь придуманный вегетарианцами миф, заявляет диетолог. «Исключив из рациона мясо, человек должен будет съесть гораздо больше продуктов, чтобы почувствовать сытость, - объясняет Толоконникова. – Не стоит забывать, что в некоторых фруктах и овощах – картофеле, моркови, персиках, сливах – высокое содержание сахара и углеводов, которые могут повредить фигуре. Поэтому не стоит думать, что вы похудеете, перестав есть мясо и при этом начав употреблять больше растительной пищи и молочной продукции. Напротив, вы рискуете даже набрать лишний вес».
А вот заниматься спортом без включения в рацион мяса не только неэффективно, но и вредно для здоровья. Не получая микроэлементов, которые содержатся только в мясе животных и птиц, вы не сможете выдерживать серьезных физических нагрузок. «Тем, кто ходит в тренажерный зал или на фитнес, необходима белковая пища, - говорит эксперт. – Белок, который содержится в яйцах, сое, бобовых, не заменит белка животного происхождения. Вы просто будете слабеть с каждым днем».
От выпадения волос до атрофии мышц
По словам диетолога, вегетарианское меню никогда не станет сбалансированным и полноценным, поскольку в нем всегда не будет хватать мяса. «Переход на растительную пищу приводит к дефициту в организме кальция, железа и витаминов группы В, - говорит Толоконникова. – Это приводит к общему упадку сил, снижению иммунитета, низкому гемоглобину, анемии. Диагнозы можно перечислять еще долго.
Если вы перестанете есть мясо, вы будете чаще болеть и дольше лечиться. У вас ухудшится концентрация внимания, упадет качество работы мозга. Один мой пациент понял, что пора вернуть мясо в рацион только после того, как начал падать в обмороки из-за прогрессирующей анемии. Лучше поздно, чем никогда!».
Анемия, которая появляется из-за недостатка в организме витамина В12 – это только полбеды. На ее фоне может развиться даже атрофия мышц. Также это чревато ухудшением состояния ногтей, выпадением волос и измененным восприятием вкусов и запахов. Продукты, которые вы всегда любили, могут показаться вам горькими и невкусными.
Без содержащегося в мясе кальция у человека начнут болеть зубы и кости, а без цинка многие витамины, полученные из других продуктов, просто перестанут усваиваться. Как следствие – наступает ухудшение самочувствия, организм перестает получать жизненно важные элементы.
Безусловно, есть мясо или нет – личный выбор каждого. Кто-то идет дальше и становится веганом и сыроедом, но каждый человек должен знать о негативных последствиях, которые может повлечь за собой его выбор. «Природой заложено так, что человек должен есть мясо, - говорит диетолог. – Пусть не каждый день, но мясные продукты должны присутствовать в рационе.
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Только так вы будете получать все полезные витамины и микроэлементы, хорошо себя чувствовать и иметь здоровый вид. Ни один врач не расскажет вам о пользе вегетарианства. Помните об этом и наслаждайтесь вкусной едой!».
Многие современные люди осознанно отказываются от мяса. Причины для такого серьезного шага у всех разные: одни надеются этим способом поправить свое здоровье или похудеть, другим просто жалко животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Диетолог Елена Толоконникова рассказала, могут ли какие-то продукты заменить мясо, и что произойдет, если основу рациона будут составлять овощи.
Чем заменить мясо?
То, что отказ от мяса поможет избавиться от лишнего веса – всего лишь придуманный вегетарианцами миф, заявляет диетолог. «Исключив из рациона мясо, человек должен будет съесть гораздо больше продуктов, чтобы почувствовать сытость, - объясняет Толоконникова. – Не стоит забывать, что в некоторых фруктах и овощах – картофеле, моркови, персиках, сливах – высокое содержание сахара и углеводов, которые могут повредить фигуре. Поэтому не стоит думать, что вы похудеете, перестав есть мясо и при этом начав употреблять больше растительной пищи и молочной продукции. Напротив, вы рискуете даже набрать лишний вес».
А вот заниматься спортом без включения в рацион мяса не только неэффективно, но и вредно для здоровья. Не получая микроэлементов, которые содержатся только в мясе животных и птиц, вы не сможете выдерживать серьезных физических нагрузок. «Тем, кто ходит в тренажерный зал или на фитнес, необходима белковая пища, - говорит эксперт. – Белок, который содержится в яйцах, сое, бобовых, не заменит белка животного происхождения. Вы просто будете слабеть с каждым днем».
От выпадения волос до атрофии мышц
По словам диетолога, вегетарианское меню никогда не станет сбалансированным и полноценным, поскольку в нем всегда не будет хватать мяса. «Переход на растительную пищу приводит к дефициту в организме кальция, железа и витаминов группы В, - говорит Толоконникова. – Это приводит к общему упадку сил, снижению иммунитета, низкому гемоглобину, анемии. Диагнозы можно перечислять еще долго.
Если вы перестанете есть мясо, вы будете чаще болеть и дольше лечиться. У вас ухудшится концентрация внимания, упадет качество работы мозга. Один мой пациент понял, что пора вернуть мясо в рацион только после того, как начал падать в обмороки из-за прогрессирующей анемии. Лучше поздно, чем никогда!».
Анемия, которая появляется из-за недостатка в организме витамина В12 – это только полбеды. На ее фоне может развиться даже атрофия мышц. Также это чревато ухудшением состояния ногтей, выпадением волос и измененным восприятием вкусов и запахов. Продукты, которые вы всегда любили, могут показаться вам горькими и невкусными.
Без содержащегося в мясе кальция у человека начнут болеть зубы и кости, а без цинка многие витамины, полученные из других продуктов, просто перестанут усваиваться. Как следствие – наступает ухудшение самочувствия, организм перестает получать жизненно важные элементы.
Безусловно, есть мясо или нет – личный выбор каждого. Кто-то идет дальше и становится веганом и сыроедом, но каждый человек должен знать о негативных последствиях, которые может повлечь за собой его выбор. «Природой заложено так, что человек должен есть мясо, - говорит диетолог. – Пусть не каждый день, но мясные продукты должны присутствовать в рационе.
Читайте также: Названы простые методы избавления от похмелья
Только так вы будете получать все полезные витамины и микроэлементы, хорошо себя чувствовать и иметь здоровый вид. Ни один врач не расскажет вам о пользе вегетарианства. Помните об этом и наслаждайтесь вкусной едой!».
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