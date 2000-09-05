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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как уберечься от сердечных болезней

Медики рассказали, как уберечься от сердечных болезнейДиета помогает обезопасить от сердечного приступа.

Ученые назвали четыре продукта-убийцы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Ученые Йельского университета выяснили, что отказавшись от пищи с трансжирами, можно уменьшить риск возникновения проблем с сердцем.

Такая диета также помогает обезопасить от сердечного приступа. Такие выводы сделали ученые после исследования, в ходе которого они проанализировали количество госпитализированных людей с сердечными заболеваниями в Нью-Йорке.

Оказалось, что те районы, где люди отказались или ограничили употребление трансжиров, болели на сердечно-сосудистые болезни на 6% меньше.

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Автор исследования также отметил, что запрет на государственном уровне производить продукты с трансжирами позволит спасти миллионы людей.

Такие вредные трансжиры содержатся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях.
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 Теги: Медики, сердце, Диета

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Вчера, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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