Раздел: Медицина
Медики рассказали, как уберечься от сердечных болезней
Диета помогает обезопасить от сердечного приступа.
Ученые назвали четыре продукта-убийцы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Ученые Йельского университета выяснили, что отказавшись от пищи с трансжирами, можно уменьшить риск возникновения проблем с сердцем.
Такая диета также помогает обезопасить от сердечного приступа. Такие выводы сделали ученые после исследования, в ходе которого они проанализировали количество госпитализированных людей с сердечными заболеваниями в Нью-Йорке.
Оказалось, что те районы, где люди отказались или ограничили употребление трансжиров, болели на сердечно-сосудистые болезни на 6% меньше.
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Автор исследования также отметил, что запрет на государственном уровне производить продукты с трансжирами позволит спасти миллионы людей.
Такие вредные трансжиры содержатся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях.
Ученые назвали четыре продукта-убийцы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Ученые Йельского университета выяснили, что отказавшись от пищи с трансжирами, можно уменьшить риск возникновения проблем с сердцем.
Такая диета также помогает обезопасить от сердечного приступа. Такие выводы сделали ученые после исследования, в ходе которого они проанализировали количество госпитализированных людей с сердечными заболеваниями в Нью-Йорке.
Оказалось, что те районы, где люди отказались или ограничили употребление трансжиров, болели на сердечно-сосудистые болезни на 6% меньше.
Читайте также: Медики рассказали, как уберечься от молочницы летом
Автор исследования также отметил, что запрет на государственном уровне производить продукты с трансжирами позволит спасти миллионы людей.
Такие вредные трансжиры содержатся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях.
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