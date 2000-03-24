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Раздел: Мир  
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Десятки людей получили травмы во время протеста в Каталонии

Десятки людей получили травмы во время протеста в Каталонии Митингующие требовали освободить политических заключённых.

Более 20 человек получили различные травмы в пятницу вечером в ходе акции протеста в Барселоне против решений испанского суда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.

По данным местных врачей, с 20:00 до 22:00 по местному времени помощь была оказана 24 участникам демонстрации. В большинстве случаев речь идет «об ушибах в ходе манифестации».

Как ранее сообщала газета El Mundo, в ходе протеста произошли стычки между каталонской полицией и участниками акции.

Демонстрация началась в пятницу примерно в 19:00 по местному времени после вынесенных в течение дня решений Верховного суда (ВС) Испании в отношении региональных политиков, причастных к «сепаратистскому процессу».

По оценкам городской полиции, в демонстрации в Барселоне участвуют порядка 10 тыс. человек, которые требуют освобождения заключенных под стражу политиков.

Ряд демонстрантов попытались прорвать полицейское оцепление недалеко от представительства правительства страны в Каталонии. Это привело к стычкам протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

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Некоторые собравшиеся в знак протеста сжигали фотографии короля Испании. Демонстрации проходят и в других городах региона.
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 Теги: Каталония, протест

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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