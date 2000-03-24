Десятки людей получили травмы во время протеста в Каталонии

Митингующие требовали освободить политических заключённых.



Более 20 человек получили различные травмы в пятницу вечером в ходе акции протеста в Барселоне против решений испанского суда, сообщает



По данным местных врачей, с 20:00 до 22:00 по местному времени помощь была оказана 24 участникам демонстрации. В большинстве случаев речь идет «об ушибах в ходе манифестации».



Как ранее сообщала газета El Mundo, в ходе протеста произошли стычки между каталонской полицией и участниками акции.



Демонстрация началась в пятницу примерно в 19:00 по местному времени после вынесенных в течение дня решений Верховного суда (ВС) Испании в отношении региональных политиков, причастных к «сепаратистскому процессу».



По оценкам городской полиции, в демонстрации в Барселоне участвуют порядка 10 тыс. человек, которые требуют освобождения заключенных под стражу политиков.



Ряд демонстрантов попытались прорвать полицейское оцепление недалеко от представительства правительства страны в Каталонии. Это привело к стычкам протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.



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Некоторые собравшиеся в знак протеста сжигали фотографии короля Испании. Демонстрации проходят и в других городах региона. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Более 20 человек получили различные травмы в пятницу вечером в ходе акции протеста в Барселоне против решений испанского суда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist По данным местных врачей, с 20:00 до 22:00 по местному времени помощь была оказана 24 участникам демонстрации. В большинстве случаев речь идет «об ушибах в ходе манифестации».Как ранее сообщала газета El Mundo, в ходе протеста произошли стычки между каталонской полицией и участниками акции.Демонстрация началась в пятницу примерно в 19:00 по местному времени после вынесенных в течение дня решений Верховного суда (ВС) Испании в отношении региональных политиков, причастных к «сепаратистскому процессу».По оценкам городской полиции, в демонстрации в Барселоне участвуют порядка 10 тыс. человек, которые требуют освобождения заключенных под стражу политиков.Ряд демонстрантов попытались прорвать полицейское оцепление недалеко от представительства правительства страны в Каталонии. Это привело к стычкам протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.Некоторые собравшиеся в знак протеста сжигали фотографии короля Испании. Демонстрации проходят и в других городах региона.



