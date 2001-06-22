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Известный режиссер написал Трампу письмо с критикой
Известный американский режиссер Дэвид Линч написал письмо президенту США Дональду Трампу.
"Уважаемый господин Президент. Я видел, что вы сделали репост статьи Брейтбарта с заголовком - Директор Дэвид Линч: "Трамп может уйти с поста, как величайший глава страны в истории". Я желаю, чтобы вы и я могли сесть и поговорить", – обратился он к главе Белого дома на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Линч отметил, что эта цитата была вырвана из контекста, потому нуждается в некотором объяснении. По словам режиссера, если Трамп продолжит в том же духе, он не сможет уйти с поста, как величайший президент.
"Это было бы очень грустно, как для вас, так и для страны. Вы причиняете страдания и разделение. Не слишком поздно повернуть корабль. Направьте его на светлое будущее для всех. Вы можете объединить страну. Ваша душа будет петь. Под великим любящим руководством никто не проигрывает - все выигрывают. Это то, на что я надеюсь, вы принимаете близко к сердцу. Все, что вам нужно сделать, это относиться ко всем людям так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам", – добавил Линч.
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Последние месяцы Трампа критиковали за его миграционную политику, которая привела к тому, что тысячи детей расстались с родителями.
"Уважаемый господин Президент. Я видел, что вы сделали репост статьи Брейтбарта с заголовком - Директор Дэвид Линч: "Трамп может уйти с поста, как величайший глава страны в истории". Я желаю, чтобы вы и я могли сесть и поговорить", – обратился он к главе Белого дома на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Линч отметил, что эта цитата была вырвана из контекста, потому нуждается в некотором объяснении. По словам режиссера, если Трамп продолжит в том же духе, он не сможет уйти с поста, как величайший президент.
"Это было бы очень грустно, как для вас, так и для страны. Вы причиняете страдания и разделение. Не слишком поздно повернуть корабль. Направьте его на светлое будущее для всех. Вы можете объединить страну. Ваша душа будет петь. Под великим любящим руководством никто не проигрывает - все выигрывают. Это то, на что я надеюсь, вы принимаете близко к сердцу. Все, что вам нужно сделать, это относиться ко всем людям так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам", – добавил Линч.
Читайте также: Вера Савченко написала письмо Трампу
Последние месяцы Трампа критиковали за его миграционную политику, которая привела к тому, что тысячи детей расстались с родителями.
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