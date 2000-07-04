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Раздел: Мир  
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Крушение поезда в Турции: погибло десять людей

Крушение поезда в Турции: погибло десять людей Причиной катастрофы стал оползень, вызванный сильными дождями.

На северо-западе Турции в результате аварии поезда, который следовал в Стамбул, погибли 10 человек, 73 пассажира травмированы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.

Отмечается, что в поезде находились 362 пассажира.

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В Минтраспорта заявили, что пять вагонов поезда сошли с рельс в результате сильных дождей и оползня.

Крушение поезда в Турции: погибло десять людей
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 Теги: Турция, поезд

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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