Раздел: Мир
Сотрудница американской полиции случайно убила мужчину
Полицейская перепутала квартиры, приняв чужую за свою.
Одна из полицейских Далласа, возвращаясь домой, перепутала квартиру и застрелила живущего в ней мужчину, которого приняла за грабителя. Девушка была абсолютна уверена, что пришла к себе и приняла мужчину за грабителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.
Инцидент произошел вечером 6 сентября. Полицейская возвращалась домой после своей смены. Сразу же после случившегося она вызвала скорую и своих коллег.
Спасти 26-летнего мужчину так и не удалось. От полученных ранений он скончался в больнице.
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Полиция пока не разглашает имя своей сотрудницы. Убитого мужчину звали Ботэм Шем Джин. Он работал бухгалтером и пел в церковном хоре.
Одна из полицейских Далласа, возвращаясь домой, перепутала квартиру и застрелила живущего в ней мужчину, которого приняла за грабителя. Девушка была абсолютна уверена, что пришла к себе и приняла мужчину за грабителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.
Инцидент произошел вечером 6 сентября. Полицейская возвращалась домой после своей смены. Сразу же после случившегося она вызвала скорую и своих коллег.
Спасти 26-летнего мужчину так и не удалось. От полученных ранений он скончался в больнице.
Читайте также: Дело об отравлении "Новичком" будет расследовать Интерпол
Полиция пока не разглашает имя своей сотрудницы. Убитого мужчину звали Ботэм Шем Джин. Он работал бухгалтером и пел в церковном хоре.
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