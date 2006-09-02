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Раздел: Мир  
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Сотрудница американской полиции случайно убила мужчину

Сотрудница американской полиции случайно убила мужчину Полицейская перепутала квартиры, приняв чужую за свою.

Одна из полицейских Далласа, возвращаясь домой, перепутала квартиру и застрелила живущего в ней мужчину, которого приняла за грабителя. Девушка была абсолютна уверена, что пришла к себе и приняла мужчину за грабителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

Инцидент произошел вечером 6 сентября. Полицейская возвращалась домой после своей смены. Сразу же после случившегося она вызвала скорую и своих коллег.

Спасти 26-летнего мужчину так и не удалось. От полученных ранений он скончался в больнице.

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Полиция пока не разглашает имя своей сотрудницы. Убитого мужчину звали Ботэм Шем Джин. Он работал бухгалтером и пел в церковном хоре.

Сотрудница американской полиции случайно убила мужчину
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 Теги: полиция, убийство

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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