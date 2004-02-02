» » Кто переписал «кремлевский доклад»
Раздел: Мнения  
0
Блог: Андерс Аслунд
Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council

Кто переписал «кремлевский доклад»

Сегодня, 11:45
В чем состояла цель этого доклада.

28 июля Сенат США проголосовал 98 голосами (против 2) «за» принятие нового Закона о борьбе с противниками США посредством санкций (CAATSA). У президента Дональда Трамп не было выбора, и 2 августа он подписал этот закон. При том, что главной целью этого закона было обеспечить то, чтобы президент не смог единолично отменить санкции против России из-за ее военной агрессии в Украине.

Наиболее интересным пунктом нового закона стал Раздел 241. Он призвал главу Минфина США в сотрудничестве с директором Национальной разведки и Госсекретарем США в течение 180 дней представить подробный отчет с указанием «наиболее значимых политических деятелей и олигархов из России, наиболее близких к российскому режиму, их активов с точки зрения взаимоотношений с президентом Владимиром Путиным и другими членами российской правящей элиты», а также указать на любые коррупционные связи в отношении этих лиц».

Этот предполагаемый доклад был назван «Кремлевским списком», и он должен был быть представлен в полночь 29 января. Очевидная цель этого отчета состояла в том, чтобы четко определить всех тех лиц, кто сделал свое состояние благодаря противозаконным связям с Кремлем. И различные правительственные органы США добросовестно выполняли работу в этом направлении.

Однако в последний момент кто-то наверху —­ пока неизвестно, кто именно­ — перечеркнул всю работу экспертов. И вместо этого просто переписал имена высших должностных лиц в администрации президента и правительстве России, включив в список 96 российских миллиардеров из списка Forbes. Этот высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет. Таким образом закон CAATSA превратился в неэффективный документ, а американские санкции в отношении России стали выглядеть потешными. Но подписав этот доклад, глава Минфина взял на себя ответственность за него.

Если этот фрагмент из телефонной книги Кремля и будет иметь какой-то эффект, то только тот, что еще больше укрепит российских олигархов за Путиным. В то время как авторы закона о санкциях, наоборот, стремились разделить российскую элиту, и предоставить возможность отдельным россиянам спокойно жить на Западе. Многие бизнесмены из этого списка Forbes имеют гражданство и других стран, не только России, и проживают за границей в течение многих лет. Но американские власти решили, что эти люди сделали что-то неправильно.

Главным адресатом этого списка является президент России. Поэтому возникает вопрос, почему глава Финансового департамента так откровенно насмехается над санкциями в отношении России и над законом CAATSA, подписанный президентом США?

Источник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Сегодня, 11:45 » Автор: Андерс Аслунд
загрузка...

Похожие новости по теме

Новые санкции для РФ все ближе Новые санкции для РФ все ближе

Американские санкции против России являются самыми важными.

Миллионы долларов олигархов из России заморозят Миллионы долларов олигархов из России заморозят

В США идет процесс наполнения одного из положений закона.

Новые санкции для друзей президента РФ Новые санкции для друзей президента РФ

Трамп подписал важный закон.

Экономические санкции в отношении России останутся действовать Экономические санкции в отношении России останутся действовать

Американцы не захотели избрать женщину первым президентом США.

Как США могут вступить в войну с российской пропагандой Как США могут вступить в войну с российской пропагандой

На рассмотрение Сената могут внести «The STAND for Ukraine Act».


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх