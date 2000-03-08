Раздел: Невероятное
Эксперты придумали интересный способ поиска жизни на других планетах
Планируется отслеживать космический мусор вокруг планет.
Для многих не секрет, что наш «голубой шарик» окружен сегодня громадным количеством космического мусора. Эта гигантская свалка рукотворных объектов находится там уже достаточно продолжительное время, однако только сейчас она натолкнула ученых на весьма интересное предположение: а что, если представители внеземных цивилизаций тоже грешат этим? Вдруг вокруг планет, населенных разумными инопланетянами, тоже носятся обломки их спутников и космических кораблей? Отчаявшись выйти на контакт с пришельцами, некоторые эксперты готовы рассмотреть даже такую, казалось бы, маловероятную возможность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Испанский астроном Гектор Сокас-Наварро из Института астрофизики Канарских островов уже давно наблюдает за космическим мусором на земной орбите. Вообще-то прямой обязанностью этого специалиста является изучение Солнца, однако с каждым годом ученый все больше обращает внимание на искусственные объекты и их фрагменты, препятствующие наблюдению за светилом.
Недавно астроном пришел к неожиданному выводу, что технологически продвинутые «зеленые человечки», которые, как и мы, вступили в космическую эру, наверняка тоже должны оставлять возле своих планет пояса из космического мусора. Если их мусор, как и наш, состоит из металлических частей, то он должен отражать свет материнских звезд, и этот блеск вполне может быть виден с Земли.
Вдохновленный своей идеей, Сокас-Наварро провел ряд опытов, используя десятиметровый инфракрасный телескоп. Несмотря на то что никакого космического мусора инопланетян испанец пока не нашел, он определил, что теоретически такое можно будет сделать. Правда, для этого должно пройти как минимум 200 лет.
Ученый подсчитал, что именно тогда наши технологии достигнут такого развития, которое позволит нам обнаружить металлические обломки на орбите какой-нибудь далекой экзопланеты. Сейчас же земные телескопы настолько маломощны, что не смогут отличить космический мусор от естественного кольца, окружающего потенциально обитаемое небесное тело.
Однако уфологи тут же высмеяли теорию Гектора. Во-первых, считают они, инопланетян не нужно искать – они давно здесь на Земле. Во-вторых, космический мусор – это признак недоразвитости цивилизации, с которым землянам придется рано или поздно бороться. И каких «зеленых человечков» можно найти таким образом?
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Таких же, как и мы сейчас, то есть еще мало что понимающих в космосе и устройстве Вселенной, но при этом весьма агрессивно настроенных? И нужен ли нам такой контакт с «братьями по разуму» даже в настоящее время, не говоря уже о прошествии 200 лет?
Для многих не секрет, что наш «голубой шарик» окружен сегодня громадным количеством космического мусора. Эта гигантская свалка рукотворных объектов находится там уже достаточно продолжительное время, однако только сейчас она натолкнула ученых на весьма интересное предположение: а что, если представители внеземных цивилизаций тоже грешат этим? Вдруг вокруг планет, населенных разумными инопланетянами, тоже носятся обломки их спутников и космических кораблей? Отчаявшись выйти на контакт с пришельцами, некоторые эксперты готовы рассмотреть даже такую, казалось бы, маловероятную возможность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Испанский астроном Гектор Сокас-Наварро из Института астрофизики Канарских островов уже давно наблюдает за космическим мусором на земной орбите. Вообще-то прямой обязанностью этого специалиста является изучение Солнца, однако с каждым годом ученый все больше обращает внимание на искусственные объекты и их фрагменты, препятствующие наблюдению за светилом.
Недавно астроном пришел к неожиданному выводу, что технологически продвинутые «зеленые человечки», которые, как и мы, вступили в космическую эру, наверняка тоже должны оставлять возле своих планет пояса из космического мусора. Если их мусор, как и наш, состоит из металлических частей, то он должен отражать свет материнских звезд, и этот блеск вполне может быть виден с Земли.
Вдохновленный своей идеей, Сокас-Наварро провел ряд опытов, используя десятиметровый инфракрасный телескоп. Несмотря на то что никакого космического мусора инопланетян испанец пока не нашел, он определил, что теоретически такое можно будет сделать. Правда, для этого должно пройти как минимум 200 лет.
Ученый подсчитал, что именно тогда наши технологии достигнут такого развития, которое позволит нам обнаружить металлические обломки на орбите какой-нибудь далекой экзопланеты. Сейчас же земные телескопы настолько маломощны, что не смогут отличить космический мусор от естественного кольца, окружающего потенциально обитаемое небесное тело.
Однако уфологи тут же высмеяли теорию Гектора. Во-первых, считают они, инопланетян не нужно искать – они давно здесь на Земле. Во-вторых, космический мусор – это признак недоразвитости цивилизации, с которым землянам придется рано или поздно бороться. И каких «зеленых человечков» можно найти таким образом?
Читайте также: Китайская космическая станция с токсическими веществами упадет на Землю
Таких же, как и мы сейчас, то есть еще мало что понимающих в космосе и устройстве Вселенной, но при этом весьма агрессивно настроенных? И нужен ли нам такой контакт с «братьями по разуму» даже в настоящее время, не говоря уже о прошествии 200 лет?
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