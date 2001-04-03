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Астрономы увидели сезонные изменения на Титане
Поведение фотохимической дымки в атмосфере спутника подчиняется сезонным закономерностям.
Астрономы изучили поведение тонкого слоя дымки в верхней части атмосферы Титана – спутника Сатурна. Они обнаружили, что в 2012 году он полностью исчез, а через 4 года появилась снова. По их мнению, такое явление свидетельствует о наличии сложных небесных циклов на небесном теле.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После того, как космические аппараты миссии "Вояджер" прислали на Землю снимки Титана, ученые обнаружили, что поведение фотохимической дымки в атмосфере спутника подчиняется сезонным закономерностям. Астрономы заметили асимметрию в основном слое тумана, а также тонкий слой газа в мезосфере небесного тела (на высоте 300–350 км). Исследователи по-разному объясняли возникновение дымки в верхней части атмосферы Титана, например, восходящими потоками аэрозолей, однако для понимания процессов были необходимы дополнительные исследования.
Авторы новой работы изучили снимки, полученные узкоугольной камерой "Кассини" в период с 2012 по 2016 год. Наблюдения велись в разные дни, на разных высотах и под разными углами. Ученые составили профиль яркости и рассеивания аэрозоля в атмосфере Титана и проследили за тем, как он менялся со временем.
В 2009 году на снимках был отчетливо виден отделенный слой тонкой дымки в верхнем слое атмосферы, который начал уменьшаться, когда на спутнике Сатурна наступило равноденствие. С этого момента, он сократился примерно на 80 километров за 100 дней, после чего эта скорость уменьшилась. Через три года туман в мезосфере исчез и появился на высоте около 480 километров только через 6,5 лет после равноденствия на Титане, причем за достаточно короткий период времени – 2,5 месяца. Сейчас он опустился вниз на 80 километров и постепенно исчезает. Кроме того, в 2017 году появился новый слой дымки на высоте 510 километров.
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Климатические модели показывают, что в течение основной части года в верхних слоях атмосферы Титана благодаря восходящим потокам скапливаются аэрозоли и макромолекулы, которые и формируют дымку. В период равноденствия симуляции моделируют обратные изменения сезонной атмосферной циркуляции, при которых прекращается вертикальное движение потоков. В результате частицы перестают удерживаться в мезосфере и падают вниз.
Астрономы изучили поведение тонкого слоя дымки в верхней части атмосферы Титана – спутника Сатурна. Они обнаружили, что в 2012 году он полностью исчез, а через 4 года появилась снова. По их мнению, такое явление свидетельствует о наличии сложных небесных циклов на небесном теле.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После того, как космические аппараты миссии "Вояджер" прислали на Землю снимки Титана, ученые обнаружили, что поведение фотохимической дымки в атмосфере спутника подчиняется сезонным закономерностям. Астрономы заметили асимметрию в основном слое тумана, а также тонкий слой газа в мезосфере небесного тела (на высоте 300–350 км). Исследователи по-разному объясняли возникновение дымки в верхней части атмосферы Титана, например, восходящими потоками аэрозолей, однако для понимания процессов были необходимы дополнительные исследования.
Авторы новой работы изучили снимки, полученные узкоугольной камерой "Кассини" в период с 2012 по 2016 год. Наблюдения велись в разные дни, на разных высотах и под разными углами. Ученые составили профиль яркости и рассеивания аэрозоля в атмосфере Титана и проследили за тем, как он менялся со временем.
В 2009 году на снимках был отчетливо виден отделенный слой тонкой дымки в верхнем слое атмосферы, который начал уменьшаться, когда на спутнике Сатурна наступило равноденствие. С этого момента, он сократился примерно на 80 километров за 100 дней, после чего эта скорость уменьшилась. Через три года туман в мезосфере исчез и появился на высоте около 480 километров только через 6,5 лет после равноденствия на Титане, причем за достаточно короткий период времени – 2,5 месяца. Сейчас он опустился вниз на 80 километров и постепенно исчезает. Кроме того, в 2017 году появился новый слой дымки на высоте 510 километров.
Читайте также: Названо время, когда человека заменит искусственный разум
Климатические модели показывают, что в течение основной части года в верхних слоях атмосферы Титана благодаря восходящим потокам скапливаются аэрозоли и макромолекулы, которые и формируют дымку. В период равноденствия симуляции моделируют обратные изменения сезонной атмосферной циркуляции, при которых прекращается вертикальное движение потоков. В результате частицы перестают удерживаться в мезосфере и падают вниз.
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