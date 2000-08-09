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Найдены останки рыбы с головой лошади

Найдены останки рыбы с головой лошади Странную находку сделали на Карибах.

В районе Карибского бассейна были найдены останки странной рыбины, голова которой похожа на голову лошади. Кроме того, создание отличилось огромным количеством зубов внушительных размеров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Фото быстро распространилось по сети. Согласно догадкам пользователей Интернета, рыба была определенно глубоководная – обитала на глубине нескольких километров, куда не достают лучи света. На это в некоторой степени указывают рудиментарные глаза рыбины, которые вряд ли что-то видят.

Огромные зубы, скорее всего, позволяли чудищу охотиться даже на китов, откусывая небольшие части тела. Многих заинтересовал факт, что глаза подводного монстра посажены не по бокам, а спереди. Существо 100% являлось суровым хищником, отметили эксперты.

Среди пользователей нашлись и скептики, которые уверены в мистификации увиденного. Так, странная рыбина может быть куклой или лошадиной головой, к которой приделали хвост.

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Криптозоологи, стоит отметить, не исключают существование подобных тварей, ведь Мировой океан изучен всего лишь на 5%.
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 Теги: рыба, лошадиная голова

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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