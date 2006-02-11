Раздел: Невероятное
Ученые создали самый прочный и легкий материал
По своим свойствам он превосходит традиционный аэрогель.
Специалисты по материальному инжинирингу из Калифорнийского Университета представили сегодня нечто действительно необычное – речь идет о крайне легковесном и эластичном виде нового аэрогеля, обладающий также весьма заметной степенью устойчивости и крепости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FainaIdea.
Известно, что данный аэрогель составлен из керамики особого типа, благодаря которому он обладает столь удивительными свойствами – быть одновременно эластичными и сверхпрочными. На основании предварительных тестов, команда разработчиков выпустила заявление о том, что вскоре данный новый материал может применяться для осуществления дополнительной защиты космических кораблей и спутников.
Ведь именно этот вид техники нуждается в такой защите больше всего – будучи подверженным наибольшему количеству солнечной энергии и радиации, он часто сталкивается с усиленной деформацией и структурными изменениями. Однако при наличии нового типа аэрогеля такие проблемы решаются довольно быстро, так как новый материал, будучи подтверждённым большому объема тепла или давлению, сжимается, а не как любая другая керамика, расширяется. Что объясняется необычной внутренней конструкцией и атомной решеткой материала, составленной таким образом, что аэрогель по сути совершает прямо обратные свойства при давлении.
Кроме того, немного увеличив эффективность химической формулы, специалисты-разработчики сумели добиться действительно внушительного результата в плане восстановления своей формы – в частности, керамический аэрогель может восстанавливаться полностью в своем изначальном объеме даже будучи придавлен до 5% от изначального объема. Для сравнения – большая часть современных аэрогелей едва дотягивает до показателя в 20% от изначального объема.
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Становится понятно, что столь многофункциональный и многообещающий материал обладает действительно замечательным потенциалом для применения в самых разных сферах, в том числе в сфере проектирования и усовершенствования космических аппаратов. Стоит отметить также тот факт, что специалисты-разработчики намереваются еще больше улучшить химическую формулу своего аэрогеля.
Специалисты по материальному инжинирингу из Калифорнийского Университета представили сегодня нечто действительно необычное – речь идет о крайне легковесном и эластичном виде нового аэрогеля, обладающий также весьма заметной степенью устойчивости и крепости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FainaIdea.
Известно, что данный аэрогель составлен из керамики особого типа, благодаря которому он обладает столь удивительными свойствами – быть одновременно эластичными и сверхпрочными. На основании предварительных тестов, команда разработчиков выпустила заявление о том, что вскоре данный новый материал может применяться для осуществления дополнительной защиты космических кораблей и спутников.
Ведь именно этот вид техники нуждается в такой защите больше всего – будучи подверженным наибольшему количеству солнечной энергии и радиации, он часто сталкивается с усиленной деформацией и структурными изменениями. Однако при наличии нового типа аэрогеля такие проблемы решаются довольно быстро, так как новый материал, будучи подтверждённым большому объема тепла или давлению, сжимается, а не как любая другая керамика, расширяется. Что объясняется необычной внутренней конструкцией и атомной решеткой материала, составленной таким образом, что аэрогель по сути совершает прямо обратные свойства при давлении.
Кроме того, немного увеличив эффективность химической формулы, специалисты-разработчики сумели добиться действительно внушительного результата в плане восстановления своей формы – в частности, керамический аэрогель может восстанавливаться полностью в своем изначальном объеме даже будучи придавлен до 5% от изначального объема. Для сравнения – большая часть современных аэрогелей едва дотягивает до показателя в 20% от изначального объема.
Читайте также: В США изобрели искусственный кофе, не отличающийся от обычного
Становится понятно, что столь многофункциональный и многообещающий материал обладает действительно замечательным потенциалом для применения в самых разных сферах, в том числе в сфере проектирования и усовершенствования космических аппаратов. Стоит отметить также тот факт, что специалисты-разработчики намереваются еще больше улучшить химическую формулу своего аэрогеля.
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