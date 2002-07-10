» » Российская кинозвезда попала в «чистилище» «Миротворца»
Раздел: Общество  
0

Российская кинозвезда попала в «чистилище» «Миротворца»

Российская кинозвезда попала в «чистилище» «Миротворца»Хабенский посетил фестиваль «Алые паруса Артека».

Российский актер театра и кино, кинорежиссер Константин Хабенский, который заявил, что его любимым зарубежным городом является Киев, попал в базу преступников «Миротворца».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хабенский в июле 2018-го года посетил фестиваль «Алые паруса Артека», который проходил в оккупированном РФ Крыму.

Читайте также: Популярная российская актриса попала в "чистилище" Миротворца

«Я всегда относился к «Артеку» с каким-то трепетом. Моя мама была здесь на смене в мае 1961 года, и она до сих пор вспоминает это и горда тем, что артековка», – отметил актер.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Миротворец, Хабенский, Крым

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
     125
     0

Похожие новости по теме

В базу В базу "Миротворца" попала известная советская певица

Елена Преснякова угодила в "чистилище" за нарушение госграницы Украины.

Известный российский актер угодил в базу «Миротворца» Известный российский актер угодил в базу «Миротворца»

Олешко загремел в "чистилище".

Знаменитый российский актер попал в черный список Знаменитый российский актер попал в черный список "Миротворца"

Астахов попал туда за поездку в Крым

Популярная российская актриса и телеведущая попала в Популярная российская актриса и телеведущая попала в "чистилище" Миротворца

Ведущая вела многолетнюю украинскую пропаганду на ТВ

Знаменитая российская актриса попала в «чистилище» Миротворца Знаменитая российская актриса попала в «чистилище» Миротворца

Заворотнюк нарушила государственную границу Украины.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх