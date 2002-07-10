Раздел: Общество
Российская кинозвезда попала в «чистилище» «Миротворца»
Хабенский посетил фестиваль «Алые паруса Артека».
Российский актер театра и кино, кинорежиссер Константин Хабенский, который заявил, что его любимым зарубежным городом является Киев, попал в базу преступников «Миротворца».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Хабенский в июле 2018-го года посетил фестиваль «Алые паруса Артека», который проходил в оккупированном РФ Крыму.
Читайте также: Популярная российская актриса попала в "чистилище" Миротворца
«Я всегда относился к «Артеку» с каким-то трепетом. Моя мама была здесь на смене в мае 1961 года, и она до сих пор вспоминает это и горда тем, что артековка», – отметил актер.
Российский актер театра и кино, кинорежиссер Константин Хабенский, который заявил, что его любимым зарубежным городом является Киев, попал в базу преступников «Миротворца».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Хабенский в июле 2018-го года посетил фестиваль «Алые паруса Артека», который проходил в оккупированном РФ Крыму.
Читайте также: Популярная российская актриса попала в "чистилище" Миротворца
«Я всегда относился к «Артеку» с каким-то трепетом. Моя мама была здесь на смене в мае 1961 года, и она до сих пор вспоминает это и горда тем, что артековка», – отметил актер.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
125
0
Также советуем посмотреть
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
- Строительные «шедевры», которые развеселят любого
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
Оставьте свой комментарий