Раздел: Общество
Вокруг детского приюта на Волыни разгорелся громкий скандал
Директор Волынского приюта отрицает насилие над детьми.
Директор детского приюта в Рожище Волынской области Леонид Матвийчук отрицает совершение насилия над детьми.
Об этом он заявил в эфире "Суспільне. Волинь", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В учреждении во время плановой проверки у десятерых людей были обнаружены следы избиения и крови на одежде, как рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
"О следах крови. Если вы у себя где-то увидите вещи в крови, то это не будет означать для вас сделать выводы, которые не имеют отношения или какая-то фантастика, которая не имеет отношения к той крови, которая появилась у вас. Это, мне кажется, один из разряда надуманных вещей, для того чтобы подогреть эту ситуацию", - сообщил директор приюта.
Он отметил, что за 20 лет в интернате были разные дети, в том числе и с судимостью. "И с ними находили общий язык", - сказал Матвийчук.
Директор приюта также добавил: "Какие-то недочеты не являются закономерностью и не могут служить тому, что капля крови может давать для развития каких-то версий, которые будут абсурдными с точки зрения нашего заведения".
Читайте также: Массовое отравление в Киеве: новые подробности
Напомним, национальная полиция открыла уголовное производство по факту избиения воспитанников детского приюта в Волынской области.
Директор детского приюта в Рожище Волынской области Леонид Матвийчук отрицает совершение насилия над детьми.
Об этом он заявил в эфире "Суспільне. Волинь", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В учреждении во время плановой проверки у десятерых людей были обнаружены следы избиения и крови на одежде, как рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
"О следах крови. Если вы у себя где-то увидите вещи в крови, то это не будет означать для вас сделать выводы, которые не имеют отношения или какая-то фантастика, которая не имеет отношения к той крови, которая появилась у вас. Это, мне кажется, один из разряда надуманных вещей, для того чтобы подогреть эту ситуацию", - сообщил директор приюта.
Он отметил, что за 20 лет в интернате были разные дети, в том числе и с судимостью. "И с ними находили общий язык", - сказал Матвийчук.
Директор приюта также добавил: "Какие-то недочеты не являются закономерностью и не могут служить тому, что капля крови может давать для развития каких-то версий, которые будут абсурдными с точки зрения нашего заведения".
Читайте также: Массовое отравление в Киеве: новые подробности
Напомним, национальная полиция открыла уголовное производство по факту избиения воспитанников детского приюта в Волынской области.
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