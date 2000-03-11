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Порошенко встретился с Жаном Рено

Порошенко встретился с Жаном РеноПорошенко отметил, что рад встрече с актером
Президент Петр Порошенко с супругой Мариной встретились в четверг, 15 марта, с французским актером Жаном Рено, который участвует в съемках украинско-французского фильма Последний шаг, сообщает пресс-служба глав государства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Порошенко отметил, что на данный момент значительно увеличилось количество фильмов, производимых в Украине. Их количество удвоилось за последние два года. В 2016 году были сняты и вышли на экраны 35 новых украинских фильма – это наибольшее количество за время независимости. Президент выразил надежду, что украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год.

Порошенко отметил, что рад встрече с актером, является его сторонником и видел много фильмов с его участием. Он отметил важность участия Рено в украинско-французском фильме Последний шаг и выразил уверенность, что этот новый украинский фильм будет иметь большой успех.

"Ваше участие (в этом фильме – ред.) будет хорошей рекламой для Украины", – сказал президент.

В свою очередь, Рено рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и был поражен красотой природы.

"Замечательное место – озеро Синевир", – поделился впечатлениями актер.

"Я впервые работаю с украинской командой. Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю", – отметил он и высказал мнение, что сейчас кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.

Рено также добавил, что "если вы инвестируете один доллар в кино – вы возвращаете три доллара".

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Напомним, в конце февраля в Украину на съемки фильма Последний шаг приехал известный французский актер Жан Рено. Кинолента выйдет в прокат в 2019 году.
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 Теги: Порошенко, Жан Рено

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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