Раздел: Политика
Трамп жестко раскритиковал Германию
Заявление американский лидер сделал перед началом рабочего обеда с лидерами стран Балтии.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает пресс-центр Белого дома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующее заявление американский лидер сделал перед началом рабочего обеда с лидерами стран Балтии.
Германия подключает трубопровод в Россию и будет платить России миллиарды долларов за энергию. А я говорю: Что это происходит? Почему Германия платит огромные деньги России, когда они подключают трубопровод? Это неправильно, – подчеркнул Трамп.
Говоря об укреплении НАТО, он отметил, что организация получила на миллиарды долларов больше благодаря его усилиям.
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"Вы не выполняете своих обязанностей, вы не платите". Впрочем, по его словам, даже сейчас Германия отдает на оборону Альянса 1% от ВВП, и "это даже не полный процент", – добавил президент.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает пресс-центр Белого дома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Соответствующее заявление американский лидер сделал перед началом рабочего обеда с лидерами стран Балтии.
Германия подключает трубопровод в Россию и будет платить России миллиарды долларов за энергию. А я говорю: Что это происходит? Почему Германия платит огромные деньги России, когда они подключают трубопровод? Это неправильно, – подчеркнул Трамп.
Говоря об укреплении НАТО, он отметил, что организация получила на миллиарды долларов больше благодаря его усилиям.
Читайте также: Между Украиной и Россией расторгнуто 10% соглашений
"Вы не выполняете своих обязанностей, вы не платите". Впрочем, по его словам, даже сейчас Германия отдает на оборону Альянса 1% от ВВП, и "это даже не полный процент", – добавил президент.
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