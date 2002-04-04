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Раздел: Политика  
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Трамп жестко раскритиковал Германию

Трамп жестко раскритиковал ГерманиюЗаявление американский лидер сделал перед началом рабочего обеда с лидерами стран Балтии.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает пресс-центр Белого дома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Соответствующее заявление американский лидер сделал перед началом рабочего обеда с лидерами стран Балтии.

Германия подключает трубопровод в Россию и будет платить России миллиарды долларов за энергию. А я говорю: Что это происходит? Почему Германия платит огромные деньги России, когда они подключают трубопровод? Это неправильно, – подчеркнул Трамп.

Говоря об укреплении НАТО, он отметил, что организация получила на миллиарды долларов больше благодаря его усилиям.

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"Вы не выполняете своих обязанностей, вы не платите". Впрочем, по его словам, даже сейчас Германия отдает на оборону Альянса 1% от ВВП, и "это даже не полный процент", – добавил президент.
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 Теги: Трамп, Германия

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Сегодня, 10:52 » Автор: Богдан Процив
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