» » Порошенко призвал Макрона сильнее "давить" на Россию
Раздел: Политика  
0

Порошенко призвал Макрона сильнее "давить" на Россию

Порошенко призвал Макрона сильнее "давить" на РоссиюПрезиденты Украины и Франции договорились о дальнейших контактах в «нормандском формате» для обеспечения выполнения Минских договоренностей.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Президент Украины призвал Макрона усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.

Читайте также: Порошенко обратился к мировым лидерам относительно обострения конфликта в Украине

Президент Франции поздравил президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Макрон, Порошенко, заключенные

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:11 » Автор: Ульяна Воликовская
     156
     0

Похожие новости по теме

Порошенко потребовал ввести в Донбасс миротворцев ООН Порошенко потребовал ввести в Донбасс миротворцев ООН

Президент на переговорах нормандской четверки назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году.

Порошенко обратился к мировым лидерам относительно обострения конфликта в Украине Порошенко обратился к мировым лидерам относительно обострения конфликта в Украине

Мир должен активнее давить на Россию.

Меркель и Порошенко согласовали позиции по Минским соглашениям Меркель и Порошенко согласовали позиции по Минским соглашениям

Президент Украины и канцлер ФРГ скоординировали позиции по имплементации Минских договоренностей.

Порошенко встретился с главами МИД Франции и Германии Порошенко встретился с главами МИД Франции и Германии

Выполнение минских договоренностей невозможно без сохранения санкций, заявил президент.

Как будут давить Россию: Порошенко и Обама согласовали стратегию Как будут давить Россию: Порошенко и Обама согласовали стратегию

Президенты Украины и США обговорили ситуацию в стране и скоординировали действия.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх