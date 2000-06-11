Раздел: Политика
Порошенко призвал Макрона сильнее "давить" на Россию
Президенты Украины и Франции договорились о дальнейших контактах в «нормандском формате» для обеспечения выполнения Минских договоренностей.
Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Президент Украины призвал Макрона усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.
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Президент Франции поздравил президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде».
Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость введения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Президент Украины призвал Макрона усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.
Читайте также: Порошенко обратился к мировым лидерам относительно обострения конфликта в Украине
Президент Франции поздравил президента Украины с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде».
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