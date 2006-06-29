Раздел: Политика
Поклонская принимала участие в аресте Сенцова, - адвокат
Поклонская требовала взять Сенцова под стражу как сторонника Правого сектора.
Бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.
Об этом в Facebook сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе, который обнародовал протокол судебного заседания в деле Сенцова за май 2014 года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Согласно документу, именно Поклонская требовала взять Сенцова под стражу как сторонника Правого сектора.
Также адвокат обнародовал справки, на основе которых Сенцова арестовали.
Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).
Читайте также: Порошенко назвал Украину «матерью» РПЦ
Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.
Бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.
Об этом в Facebook сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе, который обнародовал протокол судебного заседания в деле Сенцова за май 2014 года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Согласно документу, именно Поклонская требовала взять Сенцова под стражу как сторонника Правого сектора.
Также адвокат обнародовал справки, на основе которых Сенцова арестовали.
Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).
Читайте также: Порошенко назвал Украину «матерью» РПЦ
Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.
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