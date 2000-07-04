Раздел: Политика
Польша отказалась почтить память павших украинцев и поляков вместе
На выходных президенты обменяются визитами в связи с историческими событиями между странами.
В воскресенье, 8 июля, президент Петр Порошенко совершит поездку в польский поселок Сагрынь а польский президент Анджей Дуда посетит в этот же день Волынь. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
"В воскресенье Президент Дуда приедет на Волынь, а Президент Петр Порошенко поедет в Польшу, в поселок Сагрынь", - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что приближаются трагические страницы украинско-польской истории, в связи с чем и будут совершены соответствующие поездки президентов.
Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что украинская сторона предлагала почтить память павших украинцев и поляков вместе. Однако польская сторона отказалась.
Собеседник агентства подчеркнул, что Украина продолжает стоять на позициях взаимопонимания.
Отметим, ранее Дуда подписал изменения в закон об Институте национальной памяти.
Читайте также: СМИ узнали о возможных договоренностях Трампа и Путина
В удаленных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.
В воскресенье, 8 июля, президент Петр Порошенко совершит поездку в польский поселок Сагрынь а польский президент Анджей Дуда посетит в этот же день Волынь. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
"В воскресенье Президент Дуда приедет на Волынь, а Президент Петр Порошенко поедет в Польшу, в поселок Сагрынь", - рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что приближаются трагические страницы украинско-польской истории, в связи с чем и будут совершены соответствующие поездки президентов.
Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что украинская сторона предлагала почтить память павших украинцев и поляков вместе. Однако польская сторона отказалась.
Собеседник агентства подчеркнул, что Украина продолжает стоять на позициях взаимопонимания.
Отметим, ранее Дуда подписал изменения в закон об Институте национальной памяти.
Читайте также: СМИ узнали о возможных договоренностях Трампа и Путина
В удаленных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
127
0
Также советуем посмотреть
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
- Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области
- Дерзкий кот на Google Maps прославил одну из улиц Рима
- Разменная монета для Владимира Путина
- Нардепы знатно оконфузились из-за пиратской версии Word
- Об «импотенции» правоохранительных органов
- Як зберегти заощадження перед виборами
- Отец мечты: мужчина спас выступление дочери и стал звездой Сети
- Сложнее всего оставаться человеком, сталкиваясь с чужим мнением
- В зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный
- "Гламурный тракторист": "Беларус" в золотом окрасе повеселил Сеть
- Не понравилась еда: посетительница откусила ухо хозяину ресторана
- В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
Оставьте свой комментарий