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Раздел: Политика  
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Польша отказалась почтить память павших украинцев и поляков вместе

Польша отказалась почтить память павших украинцев и поляков вместеНа выходных президенты обменяются визитами в связи с историческими событиями между странами.

В воскресенье, 8 июля, президент Петр Порошенко совершит поездку в польский поселок Сагрынь а польский президент Анджей Дуда посетит в этот же день Волынь. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

"В воскресенье Президент Дуда приедет на Волынь, а Президент Петр Порошенко поедет в Польшу, в поселок Сагрынь", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что приближаются трагические страницы украинско-польской истории, в связи с чем и будут совершены соответствующие поездки президентов.

Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что украинская сторона предлагала почтить память павших украинцев и поляков вместе. Однако польская сторона отказалась.

Собеседник агентства подчеркнул, что Украина продолжает стоять на позициях взаимопонимания.

Отметим, ранее Дуда подписал изменения в закон об Институте национальной памяти.

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В удаленных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.
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 Теги: Польша, Дуда, Порошенко

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Сегодня, 15:18 » Автор: Богдан Процив
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