Раздел: Политика
Порошенко подал в суд на ВВС из-за статьи о его встрече с Трампом
Представители украинского президента подчеркнули, что информация в новости не соответствует действительности.
Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на британскую медиакомпанию BBC за клевету.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, поводом для судебной тяжбы стала публикация о том, что Порошенко заплатил за встречу с президентом США Дональдом Трампом 300 тысяч фунтов (около 400 тысяч долларов).
Представители украинского президента подчеркнули, что информация в новости не соответствует действительности и бьет по его достоинству.
Адвокаты главы украинского государства заявили, что публикация "нанесла ущерб репутации Порошенко, что особенно опасно, поскольку тот активно продвигает в Украине антикоррупционные шаги".
В публикации BBC утверждается, что посредники, действовавшие от лица Порошенко, осуществили тайный платеж Майклу Коэну, который тогда был личным адвокатом Трампа, для организации переговоров лидеров двух стран. BBC писало, что через официальные каналы Порошенко смог добиться лишь "нескольких минут светской беседы и рукопожатия".
Читайте также: В Украине утвердили новый состав ЦИК
Данный материал все еще доступен на сайте BBC.
Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на британскую медиакомпанию BBC за клевету.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент, поводом для судебной тяжбы стала публикация о том, что Порошенко заплатил за встречу с президентом США Дональдом Трампом 300 тысяч фунтов (около 400 тысяч долларов).
Представители украинского президента подчеркнули, что информация в новости не соответствует действительности и бьет по его достоинству.
Адвокаты главы украинского государства заявили, что публикация "нанесла ущерб репутации Порошенко, что особенно опасно, поскольку тот активно продвигает в Украине антикоррупционные шаги".
В публикации BBC утверждается, что посредники, действовавшие от лица Порошенко, осуществили тайный платеж Майклу Коэну, который тогда был личным адвокатом Трампа, для организации переговоров лидеров двух стран. BBC писало, что через официальные каналы Порошенко смог добиться лишь "нескольких минут светской беседы и рукопожатия".
Читайте также: В Украине утвердили новый состав ЦИК
Данный материал все еще доступен на сайте BBC.
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