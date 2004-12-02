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Раздел: Политика  
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НАТО отреагирует на агрессию РФ в Черном море

НАТО отреагирует на агрессию РФ в Черном мореКлимкин подчеркнул, что со стороны НАТО должен быть постоянный мониторинг действий России.

Страны НАТО вскоре будут воплощать практические решения в ответ на агрессию России против украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Всем понятно, что НАТО должно усилить присутствие в регионе Черного моря. Каким образом это будет делаться, это вопрос дальнейшего обсуждения, но о некоторых решениях вы услышите в ближайшее время. Это конечно и присутствие натовских кораблей, это будет достаточно быстро", - сказал Климкин .

По его словам, во время заседания выступали все 29 стран НАТО и все выразили единодушную поддержку Украины.

"Важно, что все наши союзники не только осуждают агрессию России, но и проводятся важные дискуссии о том, что мы должны сделать, что мы не должны оставаться в рамках заявлений, какими бы сильными они ни были. Мы сформулировать комплексный ответ относительно того, что делает Россия в Черном море, Керченском проливе и в Азовском море", - добавил министр.

Климкин подчеркнул, что со стороны НАТО должен быть постоянный мониторинг действий России в регионе Черного моря и усилено взаимодействие с партнерами.

"Я предложил, чтобы у нас был особый формат, где бы НАТО активно взаимодействовало со странами, которые будут членами НАТО, Украиной и Грузией. Второй момент, я объяснил всем союзникам, что Россия не только влияет на свободу судоходства в Азовском и Черном морях, что является опасным и для Альянса, но и то, что Россия делает все, чтобы дестабилизировать юг Украины", - добавил он.

По его словам, на заседание обсуждали и политический аспект ситуации, в частности, что Азовское море и Керченский пролив должны рассматриваться как территориальные воды, которые полностью подпадают под конвенции по морскому праву.

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"Я очень рад, что мы получили однозначную поддержку и сегодняшнее заседание не завершится только заявлениями", - добавил Климкин.
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 Теги: НАТО, Черное море, агрессия

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Сегодня, 19:30 » Автор: Едгар Букмирза
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