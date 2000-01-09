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Раздел: Спорт  
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Долгополов зачехлил ракетку в Сиднее

Долгополов зачехлил ракетку в Сиднее Украинский теннисист Александр Долгополов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее.

За путевку в четвертьфинал «Sydney International» Долгополов соперничал с четвертой ракеткой турнира Фабио Фоньини. По личным встречам украинец вел со счетом 5:0.

Первый сет Долгополов выиграл за счет раннего брейка. Во второй партии Александр был близок к успешному завершению поединка, но при счете 3:3 не реализовал брейк-поинт и потерял контроль над игрой. Фоньини на стыке второго и третьего сетов выиграл пять геймов подряд и открыл себе путь к первой победе в сезоне.

У Долгополова было несколько шансов, чтобы сделать обратный брейк и вернуться в игру, однако украинец в решающие моменты неудачно действовал на приеме.

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Выход во второй круг турнира в Сиднее принес Александру Долгополову около восьми тысяч долларов призовых и 20 рейтинговых очков. Украинец к старту Australian Open подойдет с тремя победами в пяти матчах.

Фабио Фоньини (Италия, 4) - Александр Долгополов (Украина) - 3:6, 6:3, 6:4
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 Теги: Долгополов, Сидней, теннис

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Сегодня, 08:54 » Автор: Иван Мартынов
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