Долгополов зачехлил ракетку в Сиднее

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За путевку в четвертьфинал «Sydney International» Долгополов соперничал с четвертой ракеткой турнира Фабио Фоньини. По личным встречам украинец вел со счетом 5:0.Первый сет Долгополов выиграл за счет раннего брейка. Во второй партии Александр был близок к успешному завершению поединка, но при счете 3:3 не реализовал брейк-поинт и потерял контроль над игрой. Фоньини на стыке второго и третьего сетов выиграл пять геймов подряд и открыл себе путь к первой победе в сезоне.У Долгополова было несколько шансов, чтобы сделать обратный брейк и вернуться в игру, однако украинец в решающие моменты неудачно действовал на приеме.Выход во второй круг турнира в Сиднее принес Александру Долгополову около восьми тысяч долларов призовых и 20 рейтинговых очков. Украинец к старту Australian Open подойдет с тремя победами в пяти матчах.- Александр Долгополов (Украина) - 3:6, 6:3, 6:4